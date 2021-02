Gesundheitsökonom zu Impfstoffen: "Es ist nicht die richtige Zeit, wählerisch zu sein"

Ein neuer Impfstoff wurde am Wochenende in Russland zugelassen. Prof. Dr. Hendrik Jürges, Professor für Gesundheitsökonomik an der Universität Wuppertal, spricht im Interview über eine mögliche Zulassung von CoviVac in der EU.