Filmregisseur Emir Kusturica: Skepsis gegenüber russischem Corona-Impfstoff hat ideologischen Grund

Der serbische Filmregisseur und Musiker Emir Kusturica erzählte in einem Interview mit RT von seiner Meinung über COVID-19-Pandemie und Impfstoffe. Er sei sehr froh, dass man die Möglichkeit habe, den russischen Impfstoff zu erhalten, sagte Kusturica.

"Der russische Impfstoff wurde hergestellt, wie ein Prominenter serbischer Arzt mir sagte - wie einer der Impfstoffe, den wir früher erhalten hatten, nach denselben Regeln, das heißt aus den menschlichen Zellen. Im Unterschied zu Pfizer und Moderna, denen die RNS-Technologie und die Genomchirurgie zu Grunde liegen", erklärte der serbische Filmregisseur Kusturica.

Er meinte außerdem, dass der Impfstoff zu einem wesentlichen Instrument bei den US-Wahlen geworden sei. Man habe in den USA eine Wahlkampagne gesehen, in der die USA die turbulentesten Zeiten in ihrer Geschichte erlebt hätten. Auf die Frage, warum es eine gewisse Skepsis gegenüber dem russischen Impfstoff gibt, betonte der serbische Filmregisseur, die im Westen herrschende Skepsis gegenüber dem russischen Vakzin habe einen politischen und ideologischen Hintergrund. "Und wenn ich sage, ich will einen russischen Impfstoff, ist es eine ideologische Identifizierung", sagte Kusturica. Alles habe heutzutage etwas mit der Politik zu tun, egal, was man mache.

