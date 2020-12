Russischer Botschafter in USA kritisiert neue Sanktionen gegen russische Unternehmen als destruktiv

Der russische Botschafter in den USA hat die neuen Sanktionen gegen russische Unternehmen kritisiert. Anatoli Antonow zufolge sind die am Montag von den USA verhängten Exporteinschränkungen destruktiv. Auf der Liste stehen 41 russische Unternehmen und Organisationen.

Nachdem das US-Handelsministerium am Montag neue Exporteinschränkungen gegen insgesamt 41 russische Unternehmen und Organisationen verhängt hatte, bezeichnete der russische Botschafter in den USA diesen Schritt als destruktiv. Die diplomatische Vertretung Russlands in Washington veröffentlichte auf Facebook ein Interview mit Anatoli Antonow, in dem er unter anderem sagte, dass die US-Regierung somit die Interessen der eigenen Unternehmen missachte.

Der russische Diplomat betonte dabei, dass die neuen Sanktionen nicht hinnehmbar seien. Es gebe absolut keinen Grund für Behauptungen, wonach die auf den Index gesetzten Forschungsinstitute und führenden Unternehmen der russischen Industrie die Nationale Sicherheit der USA untergraben würden:

"Solche Handlungen der US-Regierung sind destruktiv. Sie untergraben nicht nur die bestehende wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern. Sie durchkreuzen jede positive Perspektive."

Antonow zufolge würden solche Schritte der US-Regierung das bilaterale Verhältnis in eine noch schärfere Krise führen. Ein Ausweg daraus wäre möglich, wenn die USA für gleichberechtigte und gegenseitig respektvolle Beziehungen bereit wären.

Am Montag hatte das US-Handelsministerium eine Liste mit 103 Unternehmen und Organisationen aus China und Russland publik gemacht, gegen die wegen angeblicher Verbindungen zum Militär Exporteinschränkungen verhängt werden sollen. Wegen Dopplungen wurden faktisch 41 und nicht 45 Organisationen aus Russland auf den Index gesetzt, darunter die Flugzeugbauer MiG, Suchoi, Tupolew sowie eine Werft und ein Hüttenwerk.

