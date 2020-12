Türkei: Sauerstoffgerät löst Brand in Krankenhaus aus und tötet acht Menschen

In einem Krankenhaus im Südosten der Türkei wurden am Samstag acht Menschen getötet, nachdem ein Sauerstoffgerät in Brand geraten war. In der Abteilung wurden Corona-Patienten behandelt. Sieben Menschen starben vor Ort, eine Person auf dem Weg in ein anderes Krankenhaus.