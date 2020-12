Iran: Rohani will Atomabkommen nicht aufgeben

Iran will laut Präsident Hassan Rohani trotz internem Widerstand zurück zum Wiener Atomabkommen von 2015.

"(US-Präsident Donald) Trump und einige Missgönner in Iran wollen das Abkommen einfach wegradieren. (...) Das aber haben wir nicht zugelassen und werden es auch weiterhin nicht tun", sagte Rohani am Montag in einer Pressekonferenz.