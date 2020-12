Pfizer-Geschäftsleiter ist nicht sicher, ob Corona-Impfstoff Weitergabe des Virus verhindert

Der Pfizer-Geschäftsleiter Albert Bourla ist "nicht sicher", ob ihr Impfstoff die Covid-19-Übertragung an andere Menschen verhindert. Diese Bekanntgabe erfolgt nach der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs in Großbritannien, während in den USA noch die Evaluierung läuft.