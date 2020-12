China sanktioniert vier Personen mit US-Verbindungen für "bösartige" Aktionen in Hongkong

Der nach den Prognosen von US-Medien abgewählte Donald Trump scheut nicht, in der Übergangszeit bis zur Amtsübergabe an seinen Nachfolger weiter an der Sanktionsschraube zu drehen. China greift jedoch zu gleichartigen Gegenmaßnahmen.