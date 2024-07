Möglicher Anschlag? Gewaltige Explosion in Herforder Bar

Eine Bar im nordrhein-westfälischen Herford brennt, dabei soll es mindestens eine Explosion gegeben haben. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch ein Brandanschlag sei demnach nicht ausgeschlossen. Ein Tatverdächtiger soll laut Medienberichten weggerannt sein.

Um kurz nach 11 erschütterte eine Explosion die Innenstadt von Herford, selbst Gullydeckel flogen durch die Luft. Eine Bar habe habe im Vollbrand gestanden, sagt Feuerwehrchef Karsten Buschmann. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Ein Großaufgebot von mehr als 150 Einsatzkräften ist vor Ort im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen evakuierte die Feuerwehr die umliegenden Gebäude. Nach einer guten Dreiviertelstunde konnte sie das Feuer weitgehend unter Kontrolle bringen. Um weitere Explosionen zu verhindern, haben die Einsatzkräfte mit speziellem Gerät die Kanalisation belüftet. Brand in Honeckers Geburtshaus Der Polizei zufolge soll kurz nach der Detonation ein starker Benzingeruch rund um die Bar wahrzunehmen gewesen sein. Damit verdichten sich die Anzeichen auf eine Brandstiftung. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sage eine Sprecherin. Die Beamten prüfen demnach, ob es sich bei der Explosion um Brandstiftung oder gar einen Brandanschlag handeln könnte. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz. Die Polizei sei "mit starken Kräften vor Ort", um die Ursache des Brandes herauszufinden. Medienberichten zufolge soll auch ein Spezialeinsatzkommando im Einsatz sein. Laut dem Boulevard-Blatt Bild soll ein Verdächtiger vom Tatort geflohen sein, der Mann wird mit einem Großaufgebot inklusive Polizeihubschrauber gesucht. Zudem soll von der Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet worden sein. In dem Wohn- und Geschäftsgebäude sollen neun Personen gemeldet sein. "Momentan gehen wir von keinen Verletzten aus", zitiert die Bild einen Polizeisprecher. Ob sich in dem Gebäude möglicherweise doch Personen befunden haben, ist allerdings unklar: "Für die Einsatzkräfte ist es momentan noch unmöglich, das Gebäude zu betreten". Mehr zum Thema - Verheerender Brand nahe Moskau: Eigentümerin des ausgebrannten Bürohauses verhaftet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.