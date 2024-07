Aus, aus, aus! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist nicht Europameister!

Bundeskanzler Olaf Scholz fand es "nervenaufreibend", Bundestrainer Julian Nagelsmann haderte unter anderem mit einem nicht gegebenen Elfmeter – und im Netz kochten die Emotionen hoch. Reaktionen auf das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM.

Quelle: Gettyimages.ru

Die deutsche Nationalmannschaft scheidet nach einem dramatischen Viertelfinalspiel gegen Spanien aus. Die Partie war von Anfang an zweikampfbetont, und insgesamt zeigte der englische Schiedsrichter Anthony Taylor 15 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Dabei hatte Deutschland Glück, nicht schon früh Toni Kroos, der durch das deutsche Ausscheiden sein letztes Spiel bestritt, nach einem harten Einsteigen gegen Pedri verloren zu haben. "Gastfreundlich und weltoffen": NRW führt Fahnenverbot für die Polizei während der EM wieder ein Der (noch) für RB Leipzig spielende Dani Olmo hatte in der 51. Minute nach einer schwachen ersten Hälfte der Spanier das 1:0 erzielt, das Florian Wirtz erst in der 89. Minute ausgleichen konnte. In der Verlängerung schien schon alles auf ein Elfmeterschießen hinzudeuten, als Mikel Merino in der 119. Minute mit einem sehenswerten Kopfball Spanien ins Halbfinale und Deutschland ins Aus beförderte. Im Halbfinale trifft Spanien auf Frankreich, das sich in der Abendpartie nach torlosen 120 Minuten gegen Portugal mit 5:3 nach Elfmeterschießen durchsetzte. Direkt nach dem Spiel Deutschland gegen Spanien gab es von der deutschen Seite erste Reaktionen. Hier eine Auswahl: Bundestrainer Julian Nagelsmann "Es sind Tränen geflossen. Joshua Kimmich hat geredet, ich habe auch noch ein paar Worte gesagt. Es war heute nicht verdient, und der Schiedsrichter hat auch ein bisschen für Spanien gepfiffen. Was uns trösten kann, ist, dass wir gemeinsam wieder schöne Momente mit der Nationalmannschaft hatten. Die Fans haben uns wirklich gepusht. In der Verlängerung waren wir nah dran, wir hatten drei Riesendinger. Der Schuss bei der umstrittenen Szene ist sehr gut, der geht wahrscheinlich sogar rein. Das ist ein klarer Elfmeter." Nationalspieler und jetzt Fußballrentner Toni Kroos: "Es war ein Spiel, wo wir alle alles reingelegt haben, um es nicht zu verlieren. Wir waren sehr nah dran, umso bitterer ist es. Dieser Traum ist geplatzt. Auch wenn wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich realisieren, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben. Wir können alle stolz sein. Wir haben alle ein Stück draufgelegt gegenüber der Zeit davor. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft den Weg weitergeht. Aber heute sind wir ein bisschen traurig." Nationalspieler Joshua Kimmich: "Große Enttäuschung. Wir gehen wieder mal aus einem Turnier raus, aber diesmal war alles anders. Wir haben alles reingehauen, von der ersten bis zur letzten Minute. Die Spanier wollten eigentlich nur noch ins Elfmeterschießen. So eine Heim-EM kommt nur einmal im Leben. Bitter. Sehr, sehr bitter." Nationalspieler Niclas Füllkrug, der in der allerletzten Minute des Spiels noch eine Großchance "verköpfte": "Es ist traurig, dass es vorbei ist. Es gab eine Euphorie, ein Gemeinschaftsgefühl, das es lange nicht mehr gegeben hat. Es wird von Sekunde zu Sekunde härter, das zu realisieren. In der Kabine ist Stille, der Trainer hat gute Worte gefunden. Aber im Moment gibt es keinen Trost." Auch Bundeskanzler Olaf Scholz meldete sich zu Wort: "Das ganze Land hat sich hinter der Mannschaft versammelt. Es war völlig nervenaufreibend. Die Mannschaft ist erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgegangen. Diese EM ist ein großer Erfolg, auch das Spiel der Deutschen." Im Netz sorgte vor allem die 106. Minute für Aufregung. Da traf Jamal Musiala nämlich Spaniens Marc Cucurella im Strafraum deutlich, und eigentlich für alle sichtbar, am Unterarm. Doch weder der Schiedsrichter noch der VAR schritten ein. Hier einige Posts, die das Unverständnis der deutschen Fans dokumentieren: Bester Spanier heute!#GERESPpic.twitter.com/Wy2XNHHM7g — Kopfschüttelfraktion (@meckernfueralle) July 5, 2024 Merke, das ist kein Handspiel:#ESPGER#GERESPpic.twitter.com/Sc8DpMFoH5 — Zeitenblender (@zeitenblender) July 5, 2024 Naja gut mit dem Tattoo am Arm ist es natürlich n Kopfball gewesen. My bad. #GERESPpic.twitter.com/NYR2bTRKKW — 𝗟𝗘𝗡𝗡𝗦𝗘𝗡 (@Lennyficate) July 5, 2024 Symbolbild: Angelehnter Arm. #GERESPpic.twitter.com/1D1KGoEmNl — Sven (@Ser0ven) July 5, 2024 Mehr zum Thema – Satirische Gedanken des Balkonisten: Über Fans, Fieberwahn und Fußball

