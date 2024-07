Bundestag beschließt Justizreform: Wirtschaftsprozesse künftig auch auf Englisch

Gerichtssprache war in Deutschland bislang immer Deutsch. Am Donnerstag hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das diesen Grundsatz aufweicht und es ermöglichen soll, Wirtschaftsprozesse vollständig auf Englisch zu führen.

© Bayerischer Rundfunk, Screenshot aus Video

Der Bundestag hat am Donnerstag das sogenannte "Justizstandort-Stärkungsgesetz" verabschiedet. Unter anderem ist darin vorgesehen, dass Zivilprozesse in Wirtschaftssachen vor Landgerichten künftig auch in englischer Sprache geführt werden können. Bislang war vor deutschen Gerichten Deutsch die ausschließliche Gerichtssprache, sprachunkundige Parteien konnten sich eines Dolmetschers bedienen. Dafür werden die Länder ermächtigt und verpflichtet, "bei ausgewählten Landgerichten auch für den Bezirk mehrerer Landgerichte" spezielle Kammern mit ausreichenden Sprachkenntnissen einzurichten. Unabhängig davon, ob diese Kammer dann im Einzelfall den Prozess auf Deutsch oder Englisch führt, bleibt es den Parteien laut beschlossenem Gesetz unbenommen, in der jeweils anderen Sprache vorzutragen. Meinung § 140 StGB oder: Wie die deutsche Justiz zum Repressionsapparat verkommen konnte Den Ländern wird mit dem Gesetz zudem erlaubt, sogenannte "Commercial Courts" an einem Oberlandesgericht (OLG) oder Obersten Landesgericht einzurichten. Diese sollen ab einem Streitwert von einer Million Euro über Wirtschaftsstreitigkeiten entscheiden und je nach Wunsch der Parteien auf Deutsch oder Englisch verhandeln. Bei Verhandlungen über Geschäftsgeheimnisse soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden und Prozessgegner zur Diskretion verpflichtet werden können. Bei Revisionen gegen Urteile der englischsprachigen Kammern der Landgerichte oder gegen Urteile der "Commercial Courts" soll dann auch der Bundesgerichtshof das Verfahren auf Englisch führen, kann dies aber auch ablehnen und in jedem Stadium zur deutschen Sprache wechseln. Begründet wird das Gesetz in der Gesetzesvorlage damit, dass "ein an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiertes, schnelles, effizientes und attraktives Gerichtsverfahren angeboten" werden müsse. Dies soll den Gerichtsstandort Deutschland national stärken und ihn "international an Anerkennung und Sichtbarkeit gewinnen" lassen. Das Gesetz muss noch im Bundesrat beraten werden, braucht aber nicht die Zustimmung der Länderkammer. Diese kann allenfalls den gemeinsamen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen. Mehr zum Thema - "Freiheitswaffen" – Bundesjustizminister Buschmann verteidigt Rheinmetall-BVB-Deal

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.