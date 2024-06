EM 2024: "Gebt uns die Wahlen zurück!" – Ukrainisches Banner sorgt für Aufsehen und wird entfernt

Unmittelbar zum Beginn des zweiten Vorrundenspiels der ukrainischen Mannschaft präsentierte sich den Zuschauern das Banner einer ukrainischen Flagge samt der englischsprachigen Aufschrift: "Gebt uns die Wahlen zurück!" Das Transparent wurde durch UEFA-Angestellte entfernt.

© Screenshot: YT/MagentaTV

Am 21. Juni fand das Gruppenspiel der Europameisterschaft 2024 zwischen der Slowakei und der Ukraine in Düsseldorf statt. Die ukrainische Mannschaft stand dabei nach dem Verlust ihres ersten Spiels unter erhöhtem Druck. Das Banner mit der Aufschrift "Give Us Elections back!" ist in einer Zusammenfassung des Senders Magenta TV unmittelbar bei Anstoß auf der gegenüberliegenden Seite sehr gut zu erkennen. Wodurch es die Aufmerksamkeit der Stadionverantwortlichen erweckte, ist nicht bekannt. Die reguläre Amtszeit von Wladimir Selenskij als Präsident endete am 20. Mai. Unter Verweis auf das im Land herrschende Kriegsrecht hatte er die Präsidentschaftswahlen abgesagt, die eigentlich im März hätten stattfinden sollen. Der Screenshot einer Spielzusammenfassung der ARD-Sportschau belegt die Duldung oder "Nichtwahrnehmung" des Banners mit der englischsprachigen Aufschrift: "Gebt uns die Wahlen zurück" bis zur zehnten Minute der ersten Halbzeit. Ein weiterer Screenshot aus der Zusammenfassung belegt: Zwischen der 10. und 27. Minute wurde das anscheinend als inakzeptabel wahrgenommene Randbanner erkannt und entfernt, oder die Besitzer wurden dazu aufgefordert, es einzupacken. Ode an Sascha Ruefer: Die Stimme des Schweizer Fußballs Die ukrainische Mannschaft gewann 2:1. Der Banner-Vorfall fand bis dato keinerlei Erwähnung in den deutschen Mainstreammedien. Mehrheitlich englischsprachige X-Nutzer kommentierten hingegen das Ereignis. Die Webseite Sport 1 berichtete am 22.Juni über ein "Banner-Ereignis" beim Vorrundenspiel Österreich–Polen im Berliner Olympiastadion und nennt den Vorfall einen "Skandal" mit "verstörenden Szenen". Weiter heißt es: "In einem Fanblock der Österreicher rollten Zuschauer ein Banner mit einer als rechtsextrem eingestuften Parole aus. Auf dem Plakat zu sehen waren die Worte 'Defend Europe' (Europa verteidigen), die von der Gruppierung 'Identitäre Bewegung' benutzt werden, um gegen Migration zu hetzen." Der österreichische Fußballbund ÖFB habe sich nach Bekanntwerden im Rahmen einer Stellungnahme entsetzt gezeigt: "Der ÖFB ist sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft." Ob dieses Banner ebenfalls abgenommen werden musste oder einkassiert wurde, ist dem Artikel nicht zu entnehmen. Mehr zum Thema - Erster EM-Erfolg für Ministerin Faeser: Rund "1.400 unerlaubte Einreisen" wurden verhindert

