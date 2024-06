Bild will "exklusiv" wissen: Brand bei Diehl in Berlin war "Putin-Anschlag"

In Berlin brannte im Mai ein Werk des Diehl-Konzerns ab. Nun will Bild-Journalist Ronzheimer Geheimdienstinformationen erhalten haben, nach denen die Russen hinter dem Brand stecken sollen. Fast zeitgleich wusste der RBB zu berichten, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst habe.

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen/dpa

Das Springerblatt Bild hat am Donnerstagabend "exklusiv" berichtet, dass deutschen Geheimdiensten Hinweise vorlägen, nach denen Russland für den Brand im Unternehmen Diehl in Berlin-Lichterfelde im Mai verantwortlich sei. Der Autor des Artikels ist Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur des Boulevardblattes. Berlin: Anhaltender Großbrand mit giftigen Dämpfen beschäftigt über 150 Feuerwehrleute Die Bundesregierung, weiß der Qualitätsjournalist zu berichten, gehe dem "brisanten Verdacht" nach, dass der russische Staat hinter dem Brand stecke. Ein ausländischer Nachrichtendienst habe deutsche Geheimdienste darüber informiert, "dass es konkrete Hinweise für eine russische Beteiligung gibt". In der Überschrift wird direkt von einem "Putin-Angriff in Berlin" gesprochen. Exklusiv: Der russische Staat könnte für den Brand beim deutschen Rüstungskonzern Diehl Anfang Mai in Berlin-Lichterfelde verantwortlich sein.Nach meinen Informationen hat ein ausländischer Nachrichtendienst deutsche Dienste darüber informiert, dass es konkrete Hinweise für eine… — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 20, 2024 Ronzheimer spricht in diesem Zusammenhang vom "Rüstungskonzern Diehl", bei dem es gebrannt habe. Erst weiter unten im Text erfährt der Leser, dass der abgebrannte Berliner Betrieb "Diehl Metal Applications" Teile für die Automobilindustrie fertigt und mit der Rüstungsproduktion von Diehl nichts zu tun hat. Noch vor diesem Detail lässt Ronzheimer den CDU-Abgeordneten und Kriegstreiber Roderich Kiesewetter den "brisanten Verdacht" einordnen. Das liest sich so: "Es gibt Anhaltspunkte, dass Russland gezielt Sabotageakte auf EU-Territorium begeht. Das muss uns beunruhigen. Die kritische Infrastruktur muss in Deutschland besser beschützt werden." Nur wenige Minuten, ehe Ronzheimer über seine exklusiven Enthüllungen berichtete, wurde beim RBB über neue Erkenntnisse zur Brandursache berichtet. Dort heißt es: "Sieben Wochen nach dem Brand in einem Gebäudekomplex der Firma Diehl Metal Applications in Berlin-Lichterfelde gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Offenbar hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Das teilte der Geschäftsführer der Firma, Thomas Hör, am Donnerstag der rbb24 Abendschau mit. Gutachter der Brand-Versicherungen seien zu diesem Ergebnis gekommen." Sieben Wochen nach dem Brand in einem Gebäudekomplex der Firma Diehl Metal Applications in Berlin-Lichterfelde gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Offenbar hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. https://t.co/xl7FxZ8bpv — rbb|24 (@rbb24) June 20, 2024 Ronzheimer war nicht der erste, der Russland für den Brand im Berliner Diehl-Werk verantwortlich machte. Bereits im Mai sprach der niederländische Admiral Rob Bauer, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, in diesem Zusammenhang von "russischer Sabotage": "Die Fabrik, die letzte Woche in Deutschland abgebrannt ist, ein Unternehmen, das Flugabwehrraketen herstellt, da gibt es zunehmende Beweise, dass es wahrscheinlich Sabotage ist. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Russen dahinterstecken." Mehr zum Thema - "Etwas heiß unterm Helmchen?" – Bilds Ronzheimer preist Scholz' Publikumsbeschimpfung

