Bunker-Journalismus: Mainstream rät zum Ausbau des Kellers zum Schutzraum

Einen Sachstandsbericht nimmt der Mainstream zum Anlass, um Panik vor einem Krieg zu schüren. Die gegebene Empfehlung lautet, den eigenen Keller zum Schutzraum auszubauen und "Schutzraum-Sharing" zu betreiben. Der Vorteil ist klar. Den Bundeshaushalt belastet das mit keinem Cent.

Der gleichgeschaltete deutsche Journalismus bereitet die Deutschen auf Krieg vor. Das Bundesinnenministerium hat gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein Papier mit dem Titel "Sachstandsbericht zur Entwicklung eines modernen Schutzraumkonzepts" erarbeitet. Eigentlich ist das nicht spektakulär, denn Berichte über den Sachstand zu allen möglichen Themen werden als Diskussionsgrundlage für politische Entscheidungen ständig erstellt. In der Regel finden sie nicht den Weg in die Berichterstattung. In diesem Fall ist das anders. Nach Auffassung der veröffentlichten Meinung in Deutschland steht der Russe vor der Tür, deswegen muss aufgerüstet werden. Da ist es zweckdienlich, zur Unterstützung der Dringlichkeit der Botschaft ein bisschen Panik zu schüren. Analyse Falle gestellt: USA drängen Russland zum Atomwaffeneinsatz Der Spiegel titelt "Keller statt Bunker – wo die Deutschen im Kriegsfall Schutz suchen sollen". Bei t-online lautet die Überschrift "Experten über Schutzräume: Großbunker im Kriegsfall nicht erste Wahl". Die Süddeutsche schreibt: "Experten empfehlen Schutzräume in deutschen Gebäuden". Die Liste ließe sich fortsetzen. Der Tenor in allen Beiträgen ist der Gleiche: Man soll seinen Keller auf einen Krieg vorbereiten, Fenster und Luken abdecken und "Schutzraum-Sharing" betreiben. Mittelfristig empfehle es sich, diese Schutzräume weiter auszubauen, mit Luftfiltern und Eingangsschleusen zu versehen, die Wände zu verstärken und mit notwendigen Sanitäranlagen zu versehen. Das Konzept der Großbunker, in denen eine große Zahl Menschen Schutz auch im Fall eines Atomkriegs findet, sei passé. Mit flächendeckenden Bombardements sei nicht zu rechnen. Der deutsche Mainstream und die ihm angeschlossenen Experten wissen also nicht nur, dass der Russe angreift, sondern auch wie. Das Beste an all den Vorschlägen ist natürlich: Sie sorgen nicht nur für das notwendige Bedrohungsgefühl, um die Bürger den Wohlstandsverlust durch die Kosten für die Militarisierung Deutschlands bereitwillig hinnehmen zu lassen. Sie belasten auch den Staatshaushalt mit keinem Cent, denn die Kosten für all die Umbauten trägt allein der Bauherr. Mehr zum Thema – Habeck in der Ukraine: Luftschutzbunker und risikolose Investments

