AfD-Gemeinderatskandidat bei Messerangriff in Mannheim verletzt

In Mannheim ist ein AfD-Gemeinderatskandidat am späten Dienstagabend laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit einem Messer angegriffen worden. Der Politiker soll dabei verletzt worden sei. Der Täter wurde laut dem Bericht festgenommen.

Quelle: Gettyimages.ru

In Mannheim wurde ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl am späten Dienstagabend bei einem Messerangriff verletzt, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch vermeldete. Asylantrag des Mannheimer Messertäters 2014 abgelehnt Der Täter soll laut dem Bericht festgenommen worden sein. Der Vorfall ereignete sich demnach um 22.45 Uhr. Die Polizei Mannheim bestätigte am Morgen vorerst nur, dass es einen Polizeieinsatz gab. Konkrete Informationen sollen am Vormittag folgen. Nach Angaben des Kreisverbands der AfD ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes. Der AfD-Kandidat habe demnach einen Plakatabreißer auf frischer Tat ertappt. Als er die Person gestellt habe, sei er von der Person angegriffen und mit einem Messer verletzt worden.



Der AfD-Politiker befinde sich noch im Krankenhaus, "habe aber nur Schnittverletzungen davongetragen", so die DPA formulierend. Die AfD sprach von einer Attacke von Linksextremisten – die Angaben konnten offiziell noch nicht bestätigt werden. "Wir sind erschrocken und bestürzt", sagte der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier. Mehr zum Thema – "Messer als Waffe im Wahlkampf": Reaktionen auf den Tod des Mannheimer Polizisten

