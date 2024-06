Mann in Tirpersdorf im Vogtland gesteht Mord an seiner Familie

Ein Mann hat am Montagmorgen bei der Polizei über den Notruf gestanden, seine Familie in Tirpersdorf im Vogtland ermordet zu haben. Der 28-Jährige habe sich der Polizei gestellt, teilten die Ermittler mit.

Quelle: Gettyimages.ru

Wegen eines mehrfachen Tötungsdelikts ermittelt die Polizei im vogtländischen Tirpersdorf. Es besteht der Verdacht des Dreifachmordes. Nach ersten Erkenntnissen handelt sich um eine Familientat. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp auf Anfrage von Freie Presse mitteilte, fand die Polizei am Morgen in einem Einfamilienhaus in einer Siedlung drei leblose Personen. Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen, 84 und 59 Jahre alt, sowie einen 85 Jahre alten Mann. Medienbericht: "Transfrau" wurde als mutmaßlicher Messertäter von Potsdam in Berlin gefasst Der mutmaßliche Täter soll ein 28-jähriger Mann sein, der ebenfalls in dem Haus lebt. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft und wird zur Stunde von der Polizei vernommen. Der Mann rief selbst gegen 4:45 Uhr bei der Polizei an und gab an, seine Familie getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Toten um die Großeltern sowie die Mutter des Tatverdächtigen. Wann sie starben und zu den genauen Umständen der Tat oder eines Motivs machte die Polizei zur Stunde noch keine Angaben. Die drei Menschen sollen aber durch "größere Gewalteinwirkung" zu Tode gekommen sein. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter vor Ort in einer "psychischen Ausnahmesituation" vor, erklärte Polizeisprecherin Hemp. Er sei sehr aufgeregt gewesen. Der Mann ließ sich aber widerstandslos festnehmen. Alkohol- und Drogentests fielen negativ aus. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort dauern an. Die Kriminaltechnik sichert Spuren im Haus. Mehr zum Thema – Potsdam: Wachmann stirbt nach Attacke in Flüchtlingsunterkunft

