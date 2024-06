Bei Messerangriff in Mannheim verletzter Polizist ist tot

Der am Freitag bei dem Messerangriff eines Afghanen auf die Kundgebung von Islamkritikern in Mannheim verletzte Polizeibeamte ist am Sonntag an seinen Verletzungen verstorben. Das teilten mehrere Landesbehörden mit.

Quelle: Gettyimages.ru © Boris Roessler/dpa

Der am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz durch einen Messerangriff schwer verletzte Polizist ist tot. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt mit. Der 29 Jahre alte Beamte sei unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt worden, teilten die Behörden mit. Heute sei er am späten Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Mannheim: Mann sticht auf Islamkritiker Stürzenberger und Polizisten ein Das Video des Angriffs des aus Afghanistan stammenden Mannes während einer Veranstaltung der Bürgerbewegung PAX EUROPA e. V. (BPE) ging in den sozialen Netzwerken und auf YouTube viral. Innerhalb von knapp 30 Sekunden stach der Angreifer den Islamkritiker Michael Stürzenberger und weitere Personen nieder. Der jetzt verstorbene Polizeibeamte zog einen Mann zurück, der offenbar versehentlich auf einen Helfer, der den Messerstecher zu Boden gebracht hatte, einschlug. Daraufhin konnte sich der Angreifer befreien und stach dem Polizeibeamten mindestens zweimal in den Nacken, bevor er von einem anderen Polizisten angeschossen wurde. Zu dem Täter ist bislang bekannt, dass er 25 Jahre alt ist und 2014 als Jugendlicher aus Afghanistan nach Deutschland kam. Bisher war er nach offiziellen Angaben polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im hessischen Heppenheim. Aufgrund seiner Schusswunde sei er im Moment nicht vernehmungsfähig und konnte zu seinen Motiven noch nicht befragt werden. Mehr zum Thema - Mannheimer Bluttat: Razzia in Hessen nach Messerangriff – Polizist schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.