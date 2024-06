Großeinsatz der Polizei in Hagen: Mehrere Verletzte, Täter auf der Flucht

In Hagen sind am Samstagmittag Schüsse gefallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Es soll mehrere Verletzte geben. Die Tatorte sind verstreut, einer davon soll ein Friseursalon sein.

In Hagen sind am Samstagmittag an zwei Orten Schüsse gefallen, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei Hagen bestätigte auf dpa-Anfrage erste Medienberichte, wonach es sich bei einem der Tatorte um einen Friseursalon im Stadtteil Eilpe handelt. Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei Dortmund habe die Führung des Einsatzes übernommen und einen Stab eingerichtet, hieß es weiter. Die Polizei fahndet aktuell im gesamten Stadtgebiet nach dem Täter, der mit der Tatwaffe auf der Flucht ist. Der Bereich rund um die Tatorte ist abgesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. In #Hagen im Vorort #Eilpe im Bereich der Hochstraße sind Schüsse gefallen. Es wurden Personen verletzt. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Wir klären die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich vorerst großräumig. — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024 "Die Lage ist dynamisch", teilte ein Polizeisprecher mit und bittet die Bevölkerung, den Bereich vorerst großräumig zu meiden. Spezialeinheiten aus ganz Nordrhein-Westfalen sind auf dem Weg, auch Polizeihubschrauber und Suchhunde. Ein Rettungshubschrauber landete inzwischen nach Angaben der Westfalenpost in der Nähe der Tatorte. Auf der Plattform X teilte die Polizei Hagen mit, dass nach ersten "Erkenntnissen ... die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen" könnten. Die Polizei bittet, keine Spekulationen in den sozialen Netzwerken zu teilen. Nach jetzigem Stand könnten die Hintergründe der Tat im familiären Umfeld liegen. Derzeit ist eine Person flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck nach dem Täter. Bitte meiden Sie die Bereiche #Hagen-Innenstadt, Hochstraße in #Eilpe und den Bereich #Breckerfeld. — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024 Mehr zum Thema - Mannheimer Bluttat: Razzia in Hessen nach Messerangriff – Polizist schwebt weiterhin in Lebensgefahr

