Köln: Frau mit Messer von Polizei niedergeschossen

In Köln soll eine Frau einen Passanten und Polizeibeamte mit einem Messer bedroht haben. Sie wurde von der Polizei niedergeschossen, nachdem man die mutmaßlich psychisch erkrankte Frau nicht anders habe aufhalten können, berichteten Beamte.

Quelle: www.globallookpress.com © Sascha Thelen/dpa

Im Kölner Stadtteil Deutz wurde am Freitag eine Frau von der Polizei niedergeschossen, die zuvor mit einem Messer in der Hand durch die Straßen gelaufen sein soll. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Einem zunächst herbeigerufenen Beamten sei es nicht gelungen, die Frau zu beruhigen. Stattdessen sei der Polizist von der Frau mit dem Messer bedroht worden. Mannheim: Islamkritiker Michael Stürzenberger durch Messerattacke verletzt Die Kölner Rundschau berichtete, dass die Frau sich laut Zeugenaussagen regelmäßig in Deutz aufhalte. Sie wirke psychisch labil. Am Freitag hätte sie wirre Sätze von sich gegeben, während sie einen Mann mit einem Messer bedrohte, das eine über 20 Zentimeter lange Klinge gehabt haben soll. Auch nachdem mehrere Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, soll sich die Frau nicht beruhigt haben. Die Welt zitierte am Freitag aus dem Bericht des Kölner Polizeipräsidiums: "Laut brüllend und gestikulierend soll sie sich immer wieder mit dem Messer in Richtung der Einsatzkräfte gewandt haben und wurde letztendlich durch einen Schuss in den Oberschenkelbereich gestoppt." Demnach soll die Frau nach dem Eintreffen der Beamten aggressiv geworden sein und diese bedroht haben. Sie sei mehrfach aufgefordert worden, das Messer abzulegen. Der Aufforderung habe sie nicht Folge geleistet, und trotz Einsatz eines Tasers habe man die Frau nicht stoppen können. Stattdessen sei sie mit dem Messer in Richtung auf die Beamten zugegangen. Schließlich habe die Polizei auf die Frau geschossen, um sie aufzuhalten. Die Frau sei mittlerweile operiert, durch den mutmaßlich einzelnen Schuss in den Oberschenkel aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist die Angreiferin bis Freitag nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Neben der psychischen Verfassung der Frau werde auch geprüft, ob sie unter Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss gestanden habe. Seitens der Polizei wird bei der messertragenden Frau in Köln weder ein terroristischer Hintergrund noch ein Bezug zum Messerstecher in Mannheim angenommen, wo ein Mann am Freitag auf mehrere Menschen eingestochen hatte. Mehr zum Thema – Sechs Verletzte nach Stichwaffen-Attacke in Schweiz

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.