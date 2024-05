Wagenknecht-Partei stellt auf Anhieb Bürgermeister in Thüringen

Die Thüringer Kommunalwahlen lieferten gleich den ersten Bürgermeister für die neue Partei. Mit einem so hohen Ergebnis, dass sich eine Stichwahl erübrigt. Bleicherode hat künftig einen Bürgermeister aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht.

© Dguendel, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Es ist eine kleine Sensation. Mit 56,6 Prozent der Stimmen gewann Robert Henning im ersten Wahlgang die Bürgermeisterwahl in Bleicherode. Damit ist er der erste Bürgermeister des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Seine Gegenkandidatin war die CDU-Politikerin Claudia Schmidt-Krumbein, die den Wahlgang mit 43,4 Prozent beendete. Der bisherige CDU-Bürgermeister war nicht mehr angetreten. Wagenknecht auf BSW-Landesparteitag: Haben die "wahrscheinlich schlechteste Regierung" aller Zeiten Das BSW war in Thüringen nur in vier Landkreisen und in fünf Kommunen zu den Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen angetreten. Bleicherode ist mit knapp über 10.000 Einwohnern die zweitgrößte Landgemeinde in Thüringen. Der nun gewählte Robert Henning hatte bereits 2019 auf der Liste der Linken als Parteiloser für den Stadtrat kandidiert und trat später in Die Linke ein. Im Februar wechselte er mit einer öffentlichen Erklärung zum BSW. "Anstatt eine Politik der kleinen Leute, des Mittelstandes, der Jugend und Rentner zu vertreten, wird der Versuch unternommen, das Klientel der Grünen an sich zu ziehen", hielt der Gastwirt damals seiner ehemaligen Partei vor. Auch am Umgang mit Migration übte er Kritik. Vor wenigen Tagen erst ist der Bürgermeister der brandenburgischen Gemeinde Templin von der Linken zum BSW gewechselt. Auch in Brandenburg stehen im Juni Kommunalwahlen an. Mehr zum Thema ‒ Kommunalwahl Thüringen: Kein Direktsieg für die AfD, jedoch mehrere Stichwahlen mit AfD-Beteiligung

