Internet-Störung in Deutschland - Telekom, O2, 1&1, Postbank betroffen

In ganz Deutschland kommt es derzeit zu Störungen und Ausfällen im Internet. Entsprechende Probleme wurden von zahlreichen Nutzern gemeldet. Die Telekom bestätigte die Störungen. Man arbeite mit Hochdruck an ihrer Beseitigung.

© Screenshot: allestörungen.de

Tausende Nutzer von Telekom, 1&1, O2 und der Postbank haben am Dienstagmorgen Probleme gemeldet. Allein von Kunden der Telekom sollen bei dem Portal allestoerungen.de bereits über 3.200 Störungsmeldungen eingegangen sein. Bei 1&1, Telekom und O2 sind vor allem Festnetz- und Internetdienste betroffen. Postbank-Kunden melden Probleme sowohl beim Log-in als auch beim Online-Banking. Aufgrund eines technischen Problems kann es aktuell zu Beeinträchtigung bei Login von #MagentaTV über alle Devices (1st Generation) kommen. An der Störungsbeseitigung wird mit Hochdruck gearbeitet. pic.twitter.com/Fdgzf8dSjz — Telekom hilft (@Telekom_hilft) May 21, 2024 Die Telekom bestätigt auf der Plattform X, dass es derzeit technische Probleme mit Magenta TV gibt. In einem Folgetweet erklärte der frühere Monopolist, dass die Probleme nicht nur das Fernsehen betreffen: "Zusätzlich kann auch der Log-in bei der MeinMagenta APP fehlschlagen (MMA) als auch die Prepaid-Guthaben-Aufladung. Auch kann es aktuell zu Problemen bei der Registrierung von IP-Telefonie kommen. An der Störungsbeseitigung wird mit Hochdruck gearbeitet." Ein Sprecher des deutschen Ablegers der Telefónica, dem die Marke O2 gehört, machte die Telekom für die Störungen verantwortlich: "Aufgrund einer Störung bei unserem technischen Vordienstleister Deutsche Telekom, dessen Infrastruktur wir teilweise für unsere Festnetzprodukte (Glasfaser, VDSL) nutzen, kann es derzeit auch bei einem Teil der o2-Festnetz-Kunden zu Einschränkungen kommen." Das O2-Mobilfunknetz sei von den Störungen nicht betroffen. Mehr zum Thema - Massiver Internetausfall in Russland

