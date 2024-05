"#AfDsindRattenfänger" – RBB-Berichterstattung zur AfD ganz sachlich und neutral

Die gegenwärtige medial-politische Kampagne gegen die AfD erbrachte in dieser Woche zwei Fälle von Immunitätsaufhebung von AfD-Bundestagsabgeordneten. Der RBB garniert einen Tweet zur AfD mit einem fragwürdigen Hashtag. Die spätere "Entschuldigung" könnte erneut für Ärger sorgen.

© Screenshot. X/RBB

Irritierte bis überraschte Nutzer der X-Plattform konnten sich am 17. Mai um kurz nach acht Uhr morgens nur die Augen reiben und fragen, ob sie den Kurztext eines X-Postings des Social-Media-Teams vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) richtig gelesen hatten. So hieß es in dem X-Beitrag, bezogen auf einen bewerbenden Artikel auf der Webseite, unter Nutzung eines sogenannten Hashtags: "Nach dem #AfDsindRattenfänger -Abgeordneten Petr Bystron hat der Bundestag auch dem Prenzlauer AfD-Parlamentarier Hannes Gnauck die Immunität entzogen." Ein Hashtag ist dabei ein mit Doppelkreuz (#) versehenes Schlagwort, das dazu dient, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen. Der Artikel auf der RBB-Webseite zitiert dann Agentur-Meldungen zum politischen Vorfall in Berlin. So heißt es wertfrei einleitend: Es geht weiter: Bundestag entzieht noch einem AfD-Politiker die Immunität "Nach dem AfD-Abgeordneten Petr Bystron hat der Bundestag auch dem Prenzlauer AfD-Parlamentarier Hannes Gnauck die Immunität entzogen. Das Parlament stimmte am Donnerstagabend gegen die Stimmen der AfD für eine entsprechende Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses." Das X-Posting wurde gegen 11.00 Uhr ohne Angaben von Gründen gelöscht, da der genutzte Hashtag anscheinend auf bedingte Begeisterung stieß. So lautete stellvertretend der Vorwurf eines X-Nutzers: "So beleidigt der ÖRR die Wähler und Sympathisanten der AfD – #AfDsindRattenfänger – und für solch einen Schmutz muss man also zahlen? Unglaublich …" Ein anderer Kommentar stellte fest: "Beim zwangsfinanzierten RBB zeigt man mal wieder, was man dort unter 'neutraler Berichterstattung' versteht". Um 11.30 Uhr erfolgte dann die korrigierte X-Version samt Entschuldigungserklärung: Nach dem #AfD-Abgeordneten Petr Bystron hat der Bundestag auch dem Prenzlauer AfD-Parlamentarier Hannes Gnauck die Immunität entzogen. Wir haben einen vorherigen Tweet gelöscht, in dem uns ein Fehler unterlaufen ist. Wir bitten, dies zu entschuldigen.https://t.co/1YqEwawbkF — rbb|24 (@rbb24) May 17, 2024 Mehr zum Thema - "Omas gegen Rechts" bekommen Aachener Friedenspreis

