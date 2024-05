Die Russen waren's! – NATO-Admiral zu Brand bei Rüstungskonzern Diehl in Berlin

Anfang Mai brannte es beim Rüstungskonzern Diehl in Berlin lichterloh: Für einen hohen NATO-Funktionär ist natürlich klar, wer dahintersteckt.

Der niederländische Admiral Rob Bauer ist Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Auf dem "WSJ CEO Council Summit" erläuterte er, wie Unternehmen mit Militärs und Regierungen zusammenarbeiten sollten. Dabei geht es darum, sich auf "sehr nahe" Konflikte vorzubereiten. In diesem Zusammenhang sei auch der Brand beim Rüstungskonzern Diehl in Berlin Anfang Mai zu sehen. "Diehl Defence" stellt unter anderem das in der Ukraine eingesetzte Flugabwehrsystem IRIS-T her. Der NATO-Admiral geht bei dem Vorfall von russischer Sabotage aus. Mehr zum Thema - Brand in Diehl-Fabrik in Berlin: Robert Habeck war mit Diehl-Chef in der Ukraine

