Berlin: 16 Amazon-Transporter in Brand gesteckt

16 Transportfahrzeuge des Versandhändlers Amazon sind in der Nacht in Berlin-Wittenau in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen hatten mehrere Vermummte auf dem Firmengelände beobachtet.

© Screenshot: X / Berliner Feuerwehr

In Berlin-Wittenau haben Unbekannte in der Walpurgisnacht 16 Transporter des Konzerns Amazon in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten auf dem Firmengelände in der Thyssenstraße beschäftigt. Dabei waren 28 Feuerwehrleute im Einsatz. #Brände in der letzten Nacht forderten die Einsatzkräfte (EK) der @Berliner_Fw➡️ #Lipschitzallee Keller im Hochhaus - 48 EK 3h ➡️ #Straße_des_17_Juni Keller - 26 EK 2 h ➡️ #Dukatenfalterweg Dach Einfamilienhaus - 40 EK 1,5h ➡️ #Thyssenstraße 16 Kfz (Transporter) - 28 EK 2h pic.twitter.com/X4KABBifpu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 1, 2024 Laut Zeugenaussagen hätten sich mehrere vermummte Täter auf dem Gelände befunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Fachkommissariat untersucht, ob es einen Zusammenhang zum 1. Mai gibt. Mehr zum Thema - Anschlag? Brennende Betonmischer auf A100-Baustelle in Berlin-Neukölln

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.