"Verdächtige Person" mit Messer gesichtet: SEK-Einsatz an Wuppertaler Gymnasium

Nach einem Hinweis auf eine "verdächtige Person" ist die Polizei zu einem Wuppertaler Gymnasium ausgerückt. Vor Ort waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Mittlerweile gab die Polizei Entwarnung.

Quelle: Gettyimages.ru

Polizeikräfte in Wuppertal rückten am Freitag-Vormittag zu einem Wuppertaler Gymnasium aus. Wien: Paintball-Waffe sorgt für Amok-Alarm und Großeinsatz an Berufsschule Ein Anrufer soll um kurz nach 10:00 Uhr den Notruf gewählt und den Hinweis gegeben haben. Offenbar wurde eine maskierte Person mit einem Messer am Gymnasium Sedanstraße im Wuppertaler Stadtteil Barmen gesichtet.



Nach Angaben der Bild haben die Schüler sich in ihren Klassenzimmern eingeschlossen und verbarrikadiert.



Zudem sollen auch Spezialkräfte vor Ort im Einsatz gewesen sein, die das Gebäude durchsucht haben. Aktueller Einsatz an einer Schule in #Barmen: Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich großräumig. #Wuppertalpic.twitter.com/ai20GiecoL — Polizei NRW W (@polizei_nrw_w) April 19, 2024 "Wie üblich nach solchen Hinweisen sind wir mit stärkeren Kräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen und zu überprüfen, ob da etwas dran ist", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach einer Durchsuchung der Schule gab die Polizei am frühen Nachmittag Entwarnung. "Wir gehen nicht mehr von einer Gefährdungslage aus", sagte ein Polizeisprecher. Die Durchsuchung der Schule sei abgeschlossen. Die Schüler wurden aus dem Gebäude geführt und zu bereitstehenden Bussen gebracht. Verletzte gebe es keine. Mehr zum Thema – Messer in der Tasche – Immer mehr Gewalt an deutschen Schulen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.