"Spendenaffäre" neu aufgelegt: Durchsuchung in Parteizentrale der Niedersachsen-AfD

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat am Mittwoch die Parteizentrale der Niedersachsen-AfD durchsuchen lassen. Hintergrund sind neue Vorwürfe gegen den Abgeordneten Ansgar Schledde wegen angeblicher "schwarzer Kassen" des Landesverbandes.

Quelle: Gettyimages.ru © Julian Stratenschulte/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Mittwoch in einer großangelegten Aktion die Büros der Parteizentrale der AfD in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Kurz zuvor hatte das Landesparlament von Niedersachsen die Immunität des AfD-Abgeordneten Ansgar Schledde aufgehoben. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen angeblichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Nach den Worten der Leiterin der Staatsanwaltschaft Hannover Kathrin Söfker sollen Spenden auf einem privaten Konto eingegangen und nicht unverzüglich an die Partei weitergeleitet worden sein. Diese Gelder sollen teilweise für Parteizwecke verwendet worden sein, sagte Söfker im NDR. Meinung Fall Halemba: Der bayrische Griff nach der Meinungsfreiheit Schledde wurde schon vor zwei Jahren vorgeworfen, eine "schwarze Kasse" geführt zu haben. Ein ehemaliges Mitglied der AfD, der frühere Landtagsabgeordnete Christopher Emden, unterstellte Schledde damals, Geld für aussichtsreiche AfD-Listenplätze verlangt zu haben. Der Politiker bestritt damals den Vorwurf, woraufhin die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Ermittlungen einstellte. Die Staatsanwaltschaft Hannover behauptet nun, neue Hinweise erhalten zu haben. Nach Informationen des NDR und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sollen auf Schleddes Privatkonto Spenden eingegangen sein, und zwar von namhaften AfD-Mitgliedern aus Niedersachsen, die inzwischen Bundes- und Landtagsabgeordnete sind. Sie sollen das Konto inoffiziell eine "Kriegskasse" genannt und diesen Begriff auch im Verwendungszweck benutzt haben. Insgesamt soll es sich um einen Betrag von rund 48.000 Euro gehandelt haben. Mehr zum Thema - Konto plötzlich gekündigt: "Debanking" als Mittel der politischen Gleichschaltung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.