Terrorverdacht: Jugendliche Islamisten sollen Anschläge auf Polizisten geplant haben

Ermittler in Nordrhein-Westfalen sollen eine Terrorzelle ausgehoben haben, die aus Jugendlichen bestand. Diese hatten sich in einem Chat über Anschläge auf Kirchen und Polizisten unterhalten. Drei Jungen und Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.

© IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ermittler der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf haben offenbar eine Terrorzelle ausgehoben. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft hervor. Zuvor hatte das Springerblatt Bild berichtet. Demnach bestand die Zelle aus Jugendlichen und Kindern. Terror-Alarm: Verdächtiger soll Kölner Dom ausgespäht haben Drei Jungen und Mädchen befinden sich der Mitteilung zufolge in Untersuchungshaft. Sie hätten Angriffe auf Kirchen und Polizeistationen geplant. Konkrete Pläne habe es aber nicht gegeben. Oberstaatsanwalt Holger Heming von der "Zentralstelle Terrorismusverfolgung (ZenTer) NRW" erklärte: "Das Amtsgericht Düsseldorf hat am Osterwochenende Haftbefehle gegen drei Jugendliche, 15, 16 und 15 Jahre alt, aus Düsseldorf, dem Märkischen Kreis und dem Landkreis Soest wegen Sich-Bereit-Erklärens zu einem Verbrechen – nämlich Mord und Totschlag – in Tateinheit mit der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen. Die Beschuldigten sind dringend verdächtig, einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant und sich zu dessen Begehung bereiterklärt zu haben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung." Dem Bild-Bericht zufolge kam der Staatsschutz Hagen der jugendlichen Terrorzelle auf die Spur. Bei Ermittlungen gegen eine 16-Jährige erfuhren die Ermittler, dass die Schülerin mit drei weiteren Mädchen in Kontakt aus München und Düsseldorf steht, die die Terrororganisation "Islamischer Staat" verherrlichen. Eines der Mädchen soll erst 13 Jahre alt sein. Der Vater eines anderen Mädchens soll polizeibekannt sein. Gegen ihn wurde vor sechs Jahren wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung ermittelt. Bei den Ermittlungen gegen eins der Mädchen stießen die Polizisten auf die Chatgruppe, in der über Anschläge diskutiert wurde. Die Mitglieder der Gruppe sitzen nun in Untersuchungshaft. Mehr zum Thema - "Eingeschleuste Terroristen unter Flüchtlingen - Verfassungsschutz warnt mit AfD-Argumenten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.