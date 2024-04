Einladung ausgeschlagen: Angela Merkel kommt nicht zum CDU-Parteitag

Die Entfremdung zwischen Angela Merkel und ihrer Partei geht weiter. Nun wurde bekannt, dass die Ex-Bundeskanzlerin auch nicht am CDU-Bundesparteitag im Mai teilnehmen will. Merkel wolle nicht mehr an "tagesaktuellen Ereignissen" teilnehmen, teilte ihre Sprecherin dazu mit.

Quelle: Legion-media.ru © IMAGO/www.imago-images.de

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt nicht zum Bundesparteitag der CDU Anfang Mai in Berlin. Merkel war von 2000 bis 2018 Vorsitzende der Partei. Eine Sprecherin aus Merkels Büro teilte dem Berliner Tagesspiegel auf Anfrage mit: "Eine Teilnahme von Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel auf dem bevorstehenden CDU-Bundesparteitag ist nicht vorgesehen." Seit 2022 mehr als 50.000 Euro – Steuerzahler finanzieren Ex-Kanzlerin Merkel Friseur & Styling Kurz zuvor hatte das Konrad-Adenauer-Haus, die Parteizentrale der CDU, die langjährige Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin offiziell zum Parteitag eingeladen, wie ein CDU-Sprecher dem Blatt bestätigte. Merkels Sprecherin begründete ihre Absage mit einem Verweis auf die bisherige Praxis der vormaligen Bundeskanzlerin: "Dies entspricht dem von ihr wiederholt – sowohl gegen Ende ihrer Amtszeit als auch seither – öffentlich erläuterten nachamtlichen Verständnis, nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik grundsätzlich nicht an tagesaktuellen Ereignissen teilzunehmen." Merkel hatte bereits auf dem ersten Präsenzparteitag ihrer Partei nach der Corona-Krise im September 2022 in Hannover gefehlt. Auch an den Parteitagen ihres Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern nahm sie nicht mehr teil. Im Dezember 2023 wurde bekannt, dass sich die promovierte Physikerin aus der Konrad-Adenauer-Stiftung zurückzieht. Der Tagesspiegel weiß zu berichten, dass man diese Distanzierung in der CDU mit Unverständnis betrachtet, zumal man in der Partei auf Merkels Unterstützung im nächsten Bundestagswahlkampf hofft. Mehr zum Thema - Angela Merkel verlässt die Konrad-Adenauer-Stiftung

