Versuchter Totschlag in Oberbayern: Mann rast absichtlich in Menschengruppe – zwei Verletzte

In Oberbayern ist ein Mann mit seinem Auto absichtlich in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Männer wurden dabei verletzt. Der 53-jährige Autofahrer sitzt in U-Haft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Quelle: www.globallookpress.com © Imago

Ein Mann ist in Oberbayern laut Polizei mit seinem Wagen absichtlich in eine Gruppe von drei Menschen gefahren. Zwei Männer seien bei dem Vorfall in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) frontal von der Geländelimousine erfasst und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, wie das Magazin Focus berichtet. Mailand: 16-jähriger ukrainischer Flüchtling verprügelt Ausländer in der U-Bahn Der 53 Jahre alte Verdächtige sei am Samstag noch vor Ort festgenommen worden. Der Mann mit offenbar deutschem Pass aus dem Landkreis Altötting sitze inzwischen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Untersuchungshaft. Zum Motiv des Verdächtigen und den Hintergründen der Tat ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es sei "völlig unklar", warum der Mann so gehandelt habe. Der Verdächtige habe die beiden Verletzten vor der Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekannt. Bisher habe er sich gegenüber Polizei und Ermittlungsrichter auch nicht zu dem Vorfall geäußert, hieß es weiter. Mehr zum Thema - Nordrhein-Westfalen: Wohnhausbrand mit drei Toten, davon ein Kind

