Nordrhein-Westfalen: Wohnhausbrand mit drei Toten, davon ein Kind

Bei einem Brand am Montagmorgen in der Stadt Solingen im Regierungsbezirk Düsseldorf kamen laut bisherigen Ermittlungen drei Personen, darunter ein Kind, ums Leben. Eine weitere Person wird vermisst. Zudem wurden 21 Personen verletzt.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Tim Oelbermann

Laut Medienberichten brach das verheerende Feuer in der Nacht aus. Betroffen war das Dachgeschoss eines älteren Gebäudes. Das Drama ereignete sich in Solingen-Höhscheid. Laut dem WDR musste ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr anrücken, um über das Dach ins Haus zu gelangen. Drei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden. Eine weitere Person, die ebenfalls in der Dachgeschosswohnung gelebt haben soll, wird noch vermisst und zurzeit gesucht. Laut Angaben der Feuerwehr erfolgte der Notruf gegen kurz vor drei Uhr morgens. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte bereits das gesamte 1. Obergeschoss. Laut Bild-Zeitung lebte eine Familie mit zwei Kindern in dem Obergeschoss des brennenden Hauses. Diese galt als vermisst. Ein Feuerwehr-Sprecher äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: "Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei den Toten um Angehörige dieser Familie handelt." Nach dem vierten Mitglied der Familie werde noch gesucht. Aktuell meldet die Feuerwehr laut dem WDR 21 verletzte Personen. Davon seien "zwei schwer, sieben mittelschwer sowie zwölf weitere leicht verletzt". Nach Angaben von Anwohnern und Feuerwehr waren die Menschen des betroffenen Hauses aus dem Fenster gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten. Ein Bewohner soll laut Radiosender RSG "mit einem kleinen Kind im Arm aus dem brennenden Haus gesprungen sein". Aus dem dritten Stock konnten sich die beiden in ein Sprungtuch der Feuerwehr retten. Die Verletzten wurden auf die Krankenhäuser der Region verteilt. Die Feuerwehr ist mit rund achtzig Kräften im Einsatz. Der Brand war gegen 8.00 Uhr morgens noch nicht gelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten werde die Kriminalpolizei ermitteln, wie es zu dem Brand kommen konnte. Mehr zum Thema – Brand in Wächtersbach: Versicherungsbetrug – kein rechter Terror

