"Blutbad bei Wahlniederlage" – Deutsche Medien täuschen Leser bewusst zu Trump-Aussage in einer Rede

Der republikanische Kandidat Donald Trump erklärte im laufenden US-Wahlkampf seinen Anhängern negative Dynamiken in der heimischen Autoindustrie. Es erfolgte eine unmissverständliche Warnung, die von den US-Medien manipulativ fehlgedeutet wurde. Agentur-Tickermeldungen sandten sie ins ferne Deutschland, wo sie begeistert übernommen wurde.

© Screenshot: Webseite FAZ

Die Entscheidung ist gefallen, im US-Wahlkampf für die kommenden Präsidentschaftswahlen im November kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen des republikanischen Kandidaten Donald Trump und dem amtierenden demokratischen Präsidenten Joe Biden. Die US-Mainstream-Medienwelt und ihre sogenannten Celebrities erkennen dabei die Gefahr eines zeitnah drohenden Untergangs des Landes, die Einkehr des "rechten" Totalitarismus durch Donald Trump. Dieser schilderte in einer jüngsten Rede seine persönliche Einschätzung, eines zeitnah drohenden Untergangs des Landes, und nutzte die heimische Autoindustrie als exemplarisches Beispiel. Auszüge aus seiner Rede, insbesondere ein explizites Wort, wurden bewusst täuschend, diskreditierend und manipulativ herausgepickt. Etablierte Medien in Deutschland übernahmen die "Fake News" dankend. Worum geht es im Detail? Trump war Hauptredner auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Ohio, dies als Eigenwerbung und Unterstützung für den republikanischen Senatskandidaten Bernie Moreno. Der Ex-Präsident holte zum bekannten und erwartbaren Rundumschlag gegen die Biden-Administration aus. In einer längeren Ausführung über die heimische Autoindustrie, die Gewerkschaften, den Übergang zu Elektrofahrzeugen und dem Problem von konkurrierenden Autofabriken in Mexiko, samt dort getätigter chinesischer Investitionen, kam es zu folgendem Aussagemoment. Trump wörtlich zu den Anhängern: "Über eine Periode von 30 Jahren wurden 35 Prozent der Autos für unseren Automobilmarkt in Mexiko produziert. China plant nun dort massiv Autos zu produzieren, um dann zu denken, sie könnten diese bei uns in den USA verkaufen, ohne Steuerzahlungen an der Grenze […] Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze … das ist noch das Geringste, es wird ein Blutbad für das Land sein, das ist noch das Geringste." Jeder, der jetzt die „Blutbad“ Überschrift zum Anlass nimmt, sich über Trump als zu äußern, sollte sich die Original Rede anhören. Anschließend darf man natürlich reininterpretieren was man möchte oder eben auch relativeren pic.twitter.com/8ccCA4BX3B — 𝙃𝙖𝙜𝙞𝙣𝙝𝙤 (@El_Haginho) March 17, 2024 Showtime US-Wahlkampf: Biden und Trump haben bereits genügend Stimmen für ihre Nominierung Davor "warnte" er den chinesischen Präsidenten im klassischen Trump-Stil – "Sie und ich sind Freunde, er versteht, wie ich handle..." – in Mexiko produzierte "große Autos" steuerfrei in den USA veräußern zu können. Dies werde bei einer Wahl von Trump nicht passieren. US-Medienschlagzeilen missbrauchten unmittelbar in ihrer Berichterstattung manipulativ die Wortwahl "Blutbad" und Wiederwahl als Themengesamtkomplex einer drohenden Realgefahr, dies als eine unterstellte "Ankündigung" seitens Trump. Schlagzeilen lauteten unter anderem: Sender ABC: "Trump sagt in seiner Rede an die Autoindustrie, dass es ein "Blutbad" geben wird, wenn er die Wahl 2024 verliert, und verschärft seine Anti-Migranten-Rhetorik."

Sender CNN: "Trump sagt in seiner Rede an die Autoindustrie, dass es ein "Blutbad" geben wird, wenn er die Wahl 2024 verliert, und verschärft seine Anti-Migranten-Rhetorik."

Sender NBC: "Trump sagt, es werde ein "Blutbad" geben, wenn er die Wahl verliert." US-Medienagenturen formulierten und übersandten diesbezügliche Unterstellungen, die unisono dann auch in Deutschland so wahrgenommen werden sollten, dies durch die bequeme und unreflektierte Übernahme einer inhaltlichen Darlegung aus den USA. Deutsche Titelzeilen lauteten ebenfalls täuschend in der Berichterstattung: ARD-Tagesschau: "Trump irritiert mit "Blutbad"-Äußerung bei Wahlkampfauftritt"

ZDF: "'Blutbad': Trump lässt im US-Wahlkampf die Säbel rasseln"

FAZ: "Trump warnt vor 'Blutbad' bei Wahlniederlage"

Bild-Zeitung: "Donald Trump droht mit Blutbad, wenn er die Wahl nicht gewinnt"

Frankfurter Rundschau: "Donald Trump droht mit 'Blutbad' und dem Ende der US-Demokratie"

Stern-Magazin: "Trump warnt vor 'Blutbad für das Land', wenn er die Wahl verliert" Der medienkritische X-Kanal "ÖRR-Blog" präsentierte zur bewussten Medientäuschung folgende Gegenüberstellung: "warnte Trump zudem vor einem Blutbad" (...) "Was er (...) genau meinte, war allerdings unklar, da er in seiner Rede (...) gerade über die Risiken für die US-Autoindustrie gesprochen hatte." #ReformOerr#OerrBlogpic.twitter.com/o5hpvytqjV — ÖRR Blog. (@OERRBlog) March 17, 2024 Der Spiegel informierte seine Leser, dass "Provokationen und Hetze zum Standardrepertoire von Donald Trump gehören" würden. Vor Anhängern in Ohio, hätte er "jetzt auf fragwürdiges Vokabular" gesetzt. pic.twitter.com/WlomZSasOD — Argo Nerd (@argonerd) March 18, 2024 Im Englischen gilt der Begriff "Blutbad", was leicht recherchierbar ist, zudem auch als Synonym für "eine große wirtschaftliche Katastrophe". Folgende US-Medienmanipulation empfand ein X-Nutzer. Legacy Media Lies pic.twitter.com/z58fcxWnGw — DogeDesigner (@cb_doge) March 17, 2024 Auch X-Chef Elon Musk beteiligte sich an der kritischen Wahrnehmung einer täuschenden Berichterstattung: Easy to tell who is an NPC today pic.twitter.com/8u6IcUrehE — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2024 Trumps Wahlkampfteam wies umgehend die Medienbehauptungen zurück, Trump habe in seiner Rede "von Gewalt im ganzen Land gesprochen, falls er die Wiederwahl 2024 verliere". Er habe demgegenüber unmissverständlich und eindeutig lediglich "von der Zerstörung der Autoindustrie" gesprochen. Mehr zum Thema - Xi, Trump, Orbán: Ein Beziehungsdreieck voller Liebe, Hass und Eifersucht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.