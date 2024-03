Berlin: Eskalation in Asia-Großhandelsmarkt endet mit schwerverletzten Macheten- und Messer-Opfern

Ein belebter und beliebter Großmarkt für asiatische Produkte aller Art erlebte an einem Stand die Volleskalation von Streitigkeiten zweier Gruppen. Dabei kam es auch zum Einsatz von Hieb- und Stichwaffen, die final für fünf, teils schwerverletzte, Opfer sorgte. Der Markt liegt im Bezirk Lichtenberg.

Quelle: Gettyimages.ru © Paul Zinken

Am Freitagabend kam es an einem Stand im asiatischen Großmarkt Dong Xuan Center im Berliner Bezirk Lichtenberg zwischen zwei Gruppen zu einem eskalierenden Streit, so ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Während der Auseinandersetzung wurden laut Zeugenaussagen Messer, Macheten und Holzlatten eingesetzt. Der genaue Hergang und der Grund für den Streit seien bislang unklar. Insgesamt fünf involvierte Menschen mussten in naheliegende Krankenhäuser transportiert werden. Drei davon mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Im Dong Xuan Center, Deutschlands bekanntestem asiatischen Großhandelsmarkt, offerieren mehr als 400 Unternehmer und Anbieter auf einem Gelände von 165.000 Quadratmetern ihre Geschäfte. Der Ort ist aufgeteilt in sechs separate Hallen. Genauere Angaben zu den Hintergründen sind laut Berliner Polizei weiterhin unbekannt. Auf dem Gelände kommt es regelmäßig zu Großrazzien mit bis zu 200 Beamten der Polizei und des Zolls. Grund für die Razzien ist, dass hier massenhaft gefälschte Markenprodukte, gefälschte Papiere und laut Ermittlungsbehörden auch "Erscheinungsformen des Menschenhandels, der Schleusung und der Ausbeutung" vermutet werden. Mehr zum Thema - "Unruhen" in Berlin: Krankenhausbetreiber muss Rettungsstellen durch Sicherheitsdienste schützen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.