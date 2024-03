Nach Brandanschlag: Teslawerk Grünheide ohne Strom

Ein Brandanschlag hat die Stromversorgung südöstlich von Berlin unterbrochen. Damit ist nicht nur die Stadt Erkner ohne Strom, auch im nahegelegenen Teslawerk steht die Produktion still. Die Arbeit der Feuerwehr stockt, weil Kampfmittelräumer zunächst die Brandstelle absuchen müssen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Jochen Eckel

Nach einem Brandanschlag auf das Umspannwerk Steinfurt in Brandenburg am frühen Dienstagmorgen ist die nahegelegene Teslafabrik in Grünheide ohne Strom. Das berichten lokale Medien und das Springerblatt Bild, das die Regionalleitstelle Oderland zitiert. Demnach erfolgte der Anschlag auf das Umspannwerk um 4:50 Uhr. Eine Stunde vor Schichtbeginn sei in dem Teslawerk mit 12.500 Mitarbeitern der Strom ausgefallen. Auch in der Stadt Erkner und Teilen des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick ist demnach die Stromversorgung unterbrochen. Autovermietung Hertz ersetzt E-Autos wieder durch Verbrennerfahrzeuge Nach Angaben der Leitstelle waren "drei freiwillige Feuerwehren, Mitarbeiter des Stromversorgers und die Polizei" im Einsatz. Wie Bild weiter berichtet, zogen sich die Einsatzkräfte gegen 6:40 zurück, nachdem sie neben dem brennenden Transformator ein Zelt mit dem Warnhinweis "Kampfmittel hier verbuddelt!" entdeckt hatten. Daraufhin wurde der Kampfmittel-Beseitigungsdienst (KMBD) angefordert. Die Kampfmittelräumer müssen die Brandstelle absuchen und für sicher erklären. Erst dann darf die Feuerwehr wieder an die Arbeit gehen. Bis dahin dürfte die Stromversorgung unterbrochen bleiben und die Produktion bei Tesla stillstehen. Das Springerblatt bezeichnet die Täter als "Öko-Terroristen". Kritik an Tesla gibt es unter anderem wegen des Flächen- und Wasserverbrauchs sowie der Kommunikation des Unternehmens schon länger. Erst in der vergangenen Woche besetzten Umweltaktivisten einen nahegelegenen Wald und errichteten dort Baumhäuser. Es ist nicht bekannt, ob diese friedlichen Proteste in irgendeinem Zusammenhang mit dem Anschlag vom Dienstag stehen. Mehr zum Thema - Kommt es zur Wasserrationierung im Berliner Umland?

