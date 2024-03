Nordrhein-Westfalen: Brandkatastrophe in Seniorenheim mit Toten und Verletzten

In einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau sind bei einem Brand nach ersten Angaben vier Menschen gestorben. Der Brand brach in der Nacht aus. Alle Heimbewohner mussten evakuiert werden.

© Screenshot: YT/n-tv

In einer privaten Senioreneinrichtung in Bedburg-Hau im Kreis Kleve ist heute Morgen gegen 5 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr berichtet laut dem WDR von mehreren Toten und zahlreichen Verletzten, darunter auch ein Polizist. Bewohner der Seniorenresidenz mussten evakuiert werden. Die Ursache des Brandes ist weiterhin noch unklar. Laut Medienberichten präsentierte sich den angeforderten Feuerwehrkräften und der Polizei eine dramatische Gesamtsituation. Da das Feuer sich sehr schnell ausbreitete, konnte die Feuerwehr Teile des zweistöckigen Gebäudes nicht mehr betreten. Zur Rettung und Evakuierung der Heimbewohner wurden dann teilweise die Fenster von außen eingeschlagen. Bis dato wird von vier Toten und mindestens 18 Verletzten berichtet. Der fatale Brand brach in der Nacht in den frühen Morgenstunden aus. Die Ursache ist dabei weiterhin ungeklärt, ein Zimmer hätte jedoch "in Vollbrand gestanden". Ein Teil der geretteten Bewohner wird derzeit noch in der Seniorenresidenz behandelt, weitere Verletzte in Krankenhäuser gefahren. Aktuell werden insgesamt 46 Menschen vor Ort betreut, 32 Zimmer sind demnach durch den Brand unbewohnbar. Mehr zum Thema - Bewohner raus, Flüchtlinge rein – Diakonisches Altenpflegeheim setzt auf Gewinn

