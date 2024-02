Duisburg: Mann sticht Grundschüler nieder

Nahe einer Grundschule in Duisburg soll ein 21-jähriger Mann einen Schüler und eine Schülerin niedergestochen und schwer verletzt haben. Die beiden Kinder schleppten sich danach zurück zur Schule. Eine Lehrerin alarmierte die Polizei.

Quelle: Gettyimages.ru

Wie die Bild berichtet, soll ein 21-jähriger Mann nahe einer Grundschule in Duisburg einen Schüler und eine Schülerin niedergestochen und schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige soll demnach kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen worden sein. Die Hintergründe der Messer-Attacke sind noch unklar. Marxloh: Zwei Kinder schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen. Mehr Informationen: https://t.co/fDxwlvDN2j#Polizei#Duisburg — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) February 28, 2024 Die beiden Schüler, 9 und 10 Jahre alt, befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs offenbar auf dem Heimweg. Sie wurden schwer verletzt. Vor Ort wurden sie von Notärzten versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Die Lehrerin wird von einem Notfallseelsorger betreut. Aktuell sichert die Polizei am Tatort Spuren und sucht nach Zeugen. Das Gebiet rund um die Schule ist abgesperrt. Mehr zum Thema – Berlin: Clan-Eskalation in und vor einem Krankenhaus – Polizei muss Notaufnahme abriegeln

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.