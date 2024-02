Nach Messerattacke in Oberhausen: Auch zweiter ukrainischer Basketballer tot

Nach der tödlichen Messerattacke auf zwei junge ukrainische Basketballspieler in Oberhausen war zunächst nur ein Todesopfer zu beklagen. "Focus" berichtet am Dienstag, dass auch der zweite Ukrainer seinen Verletzungen erlegen ist.

Quelle: Gettyimages.ru © Thomas Winz

Nach der Messerattacke in Oberhausen am Abend des 10. Februar ist am Dienstagnachmittag auch der zweite jugendliche Basketballer aus der Ukraine seinen Verletzungen erlegen. Das meldet am Dienstagabend Focus online. Dabei soll es sich um den 18-jährigen Artjom K. handeln. Nach einer Notoperation hieß es zunächst, der Sportler sei außer Lebensgefahr, nun ist er aber verstorben. Nach Gewaltverbrechen an ukrainischem Basketballer: Drei weitere Jugendliche festgenommen Der Vorfall, der damit offenbar das zweite Menschenleben forderte, hatte sich am 10. Februar auf dem Busbahnhof in der Oberhausener Innenstadt ereignet. Eine Gruppe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund hatte die beiden ukrainischen Jugendlichen in einem Linienbus angesprochen und mit Waffen bedroht. Die Polizei spricht inzwischen von einem versuchten Raub. Nachdem alle Beteiligten aus dem Bus ausgestiegen waren, eskalierte der Streit, infolge dessen die jungen Ukrainer mit einem Messer schwer verletzt wurden. Der siebzehnjährige Wladimir J. starb noch am Tatabend während einer Notoperation. Die Polizei hat inzwischen einen Deutsch-Türken, den sie als Haupttäter ansieht, sowie einen Deutsch-Griechen aus Herne und zwei Syrer aus Gelsenkirchen festgenommen. Alle mutmaßlichen Täter sind Jugendliche im Alter von 14 oder 15 Jahren. Mehr zum Thema - Ukrainischer Basketballspieler in Oberhausen erstochen

