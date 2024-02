Umfrage: Atomwaffen in Deutschland nicht willkommen

Von wegen "nuklearer Schutzschirm" und "wir brauchen eigene Atomwaffen" – an diesem Punkt halten die Deutschen nach wie vor an ihrer Meinung fest. Eine klare Mehrheit lehnt Atomwaffen ab. Nicht nur eigene, auch fremde. Die in Büchel beispielsweise.

Quelle: www.globallookpress.com © Thomas Frey

Während in der deutschen Politik inzwischen sogar Forderungen nach deutschen Atomwaffen diskutiert werden, ergab nun ausgerechnet eine Umfrage im Auftrag von Bild, dass die Bevölkerung dies nach wie vor ablehnt. Kostenexplosion: Bundeswehr-Luftwaffenstandort Büchel wird bis zu 650 Millionen Euro teurer 29,5 Prozent der Deutschen beantworteten die Frage "Sollte Deutschland Ihrer Ansicht nach eigene Atomwaffen haben?" mit Ja, aber 57,8 Prozent mit Nein. Dabei habe, meldet die Zeitung, selbst bei den FDP-Wählern mit 46 Prozent eine knappe Mehrheit dagegen gestimmt (44,8 Prozent waren dafür); bei den ehemals pazifistischen Grünen sind bereits 20,1 Prozent dafür, aber 70,2 Prozent noch dagegen. Die Befürwortung der Stationierung fremder (konkret: US-)Atomraketen auf deutschem Boden wird nicht wesentlich anders gesehen – 28,2 Prozent sind eher dafür, 52,7 Prozent eher dagegen, nur die 7,8 Prozent, die mit "ist mir egal" antworteten, weichen ab. Beim Vergleich der Parteianhänger gibt es einzig in der SPD eine Mehrheit für diese Stationierung, mit 40,7 zu 38,9 Prozent. Die US-Raketen im Fliegerhorst Büchel werden also nach wie vor mehrheitlich abgelehnt. Eine Forderung nach einem Abzug dieser Raketen hätte eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Mehr zum Thema - Bleiche NATO – Atomwaffen raus aus Deutschland

