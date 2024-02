Buchveröffentlichung: Die große Täuschung

Schlafwandelte Europa wirklich in den Ersten Weltkrieg, oder wurde es in ihn hineingelenkt? Welche Gründe gab es eigentlich, den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zu ermorden? Freimaurer und andere Verschwörer spielen die Hauptrollen in einem neuen Buch.

Der ehemalige Investmentbanker Thorsten Schulte, auch unter seinem Pseudonym "Silberjunge" bekannt, und der katholische Publizist Michael Hesemann haben ein gemeinsames Buch mit dem Titel "Die große Täuschung: John F. Kennedys Warnung & die Bedrohung unserer Freiheit" veröffentlicht. Schulte, dessen letztes Buch "Fremdbestimmt" ein großer Verkaufserfolg war, befasst sich darin unter anderem mit möglichen Motiven für die Ermordung John F. Kennedys; Hesemann, der vor Jahren Ghostwriter für die Autobiografie des Papstbruders Georg Ratzinger war, widmet sich Geschichte und Einfluss der Freimaurerei. Ungeklärtes Verbrechen: Heute vor 60 Jahren wurde John F. Kennedy ermordet Einer der Kernpunkte Hesemanns ist, dass der Erste Weltkrieg das Ergebnis einer Verschwörung gewesen sei, deren Ziel im Sturz sämtlicher europäischer Monarchien bestand. Schulte greift teilweise die Thesen Hesemanns auf und führt beispielsweise die eigenartige Rolle des Freimaurers Henry Ford beim Aufstieg Hitlers an, aber auch die Kooperation zwischen Zionisten und den Nazis. Thorsten Schulte wurde auch durch Auftritte bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen bekannt. In seinen Texten setzt er sich vor allem mit der Bedrohung auseinander, die die Finanzpolitik und die EU für die Bürger darstellen. Hesemann, der zu Beginn seiner Karriere vor allem über UFOs schrieb, befasst sich seit vielen Jahren vor allem mit katholisch-religiösen Themen. Auf dieser Grundlage erhielt er auch Zugang zu den vatikanischen Archiven und die Möglichkeit, bisher unbekannte Quellen zu veröffentlichen. Das Buch ist online gedruckt und digital zu bestellen. Mehr zum Thema - Thorsten Schulte: Putins Rede lehrt DAS FÜRCHTEN! Wer muss sich fürchten? Wer bedroht wen?

