Der Nächste, bitte: Bartsch zieht sich vom Vorsitz der Linken-Gruppe zurück

Nach der Anerkennung der Linken als Gruppe im Bundestag zieht sich der Linkspolitiker Dietmar Bartsch von der Spitze zurück. Bei der Klausur in zwei Wochen werde er nicht erneut für den neuen Vorstand kandidieren, schrieb Bartsch am Sonntag im Kurzbotschaftendienst X (ehemals Twitter):

"Am 02.02.24 wurde die Linke als Gruppe im Bundestag anerkannt. Auf unserer Klausur in zwei Wochen werden wir einen neuen Vorstand wählen. Ich werde nicht erneut kandidieren, wie ich es bereits im vergangenen August angekündigt hatte. Nach einer schwierigen Übergangszeit haben wir mit der nunmehr anerkannten Gruppe ein Fundament geschaffen. Unsere Aufgabe ist und bleibt, DIE soziale Opposition zu sein. Jetzt gilt es, den Wiedereinzug unserer Partei in Fraktionsstärke bei der Bundestagswahl 2025 in Angriff zu nehmen. Dafür heißt es nun: 'volle Kraft voraus' ‒ mit ent- und geschlossener Mannschaft an Bord und neuer Führung auf der Brücke, die ich mit vollen Kräften unterstützen werde."