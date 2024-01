Wenn "Schwanensee" zum Alptraum wird – 86-Jährige vor der Hamburgischen Staatsoper überfallen

Anstatt die Aufführung in der Staatsoper besuchen zu können, wurde in Hamburg eine Seniorin zuvor von einem jungen Mann mit südländischem Aussehen angesprochen, dann ihrer Handtasche beraubt und dabei im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Maximilian Koch

Ein unbekannter Mann hat in der Hamburger Innenstadt am Sonntagabend eine 86 Jahre alte Frau ausgeraubt. Die Seniorin stürzte dabei und wurde im Gesicht verletzt, wie die Polizei am Montag bekannt gab. Ersten Einschätzungen zufolge sprach der Mann die 86-Jährige auf dem Weg zu einer Abendveranstaltung an der Dammtorstraße zwischen der Kleinen und Großen Theaterstraße an und entriss ihr dann plötzlich die Handtasche. Dabei stürzte die Seniorin zu Boden, wie Die Welt am Montag berichtet. Die Tat ereignete sich vor der Hamburgischen Staatsoper. Um 19 Uhr begann dort am Sonntagabend die Vorstellung von John Neumeiers "Illusionen – wie Schwanensee". Die Seniorin wurde zehn Minuten zuvor Opfer des Raubüberfalls. Die Polizei benennt als Tatzeit 18:50 Uhr. Doch offenbar ist niemand bekannt, der etwas gesehen hatte – die Polizei sucht noch nach Zeugen. Hamburg: Mit Neujahrsbeginn endet Bargeldzahlung in Bussen Der Räuber flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Trotz sofortiger Fahndung habe der Mann bisher nicht gefunden werden können. Der als muskulös beschriebene Mann habe "ein auffällig rundes Gesicht, mittellange dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart", teilt die Polizei in der Täterbeschreibung mit. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und eine graue Mütze getragen haben. Das Alter gibt Polizei anhand der Aussagen der Seniorin auf Mitte bis Ende 20 an. Mehr zum Thema - Zahl der Asylanträge auf Rekordhoch – Kirchenasyl als letzter Hoffnungsanker

