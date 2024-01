Was ist denn da los? Springerblatt "Bild" löscht Kriegstreiber-Artikel

Ist die "Bild"-Redaktion unter die Pazifisten gegangen? Wohl kaum. Dennoch wurde ein Artikel mit kriegstreiberischen Aussagen eines Bundeswehrgenerals kurz nach Erscheinen wieder gelöscht. Über die Gründe darf gerätselt werden.

© Screenshot: archive.ph

Das Springerblatt Bild hat am Donnerstag einen der in NATO-Staaten dieser Tage üblichen Kriegstreiber-Artikel veröffentlicht – und wenige Stunden später kommentarlos wieder gelöscht. Guttenberg: Vorbereitung auf Russen-Angriff "unsere verdammte Pflicht" In dem Artikel "Deutsche müssen sich auf Kriegsfall vorbereiten" des Redakteurs Philipp-Marc Schmid, der hier noch verfügbar ist, warnte ein Bundeswehrgeneral vor einem möglichen russischen Angriff und warb für Abschreckung, Aufrüstung und die fortgesetzte Unterstützung der Regierung in Kiew. Wenige Wochen vor Beginn des NATO-Manövers "Steadfast Defender 2024" häufen sich derartige Wortmeldungen auch in deutschen Medien. Offenbar, um die Bevölkerung auf eine weitere militärische Eskalation vorzubereiten. Ähnlich wie der General hatte sich ebenfalls am Donnerstag bei Bild der Lobbyist und frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geäußert. Der Artikel wurde wenige Stunden nach Erscheinen wieder gelöscht. Er ist über Google und die Suchfunktion bei Bild noch zu finden, allerdings öffnet sich dann eine leere Seite. Über die Gründe der Löschung darf gerätselt werden. Möglicherweise sah sich der Gebirgsjäger unsauber zitiert, oder das Blatt ist dazu angehalten, die entsprechenden Artikel sorgfältiger zu dosieren. war wohl noch zu früh⚔️ BILD löscht Kriegstreiber-Artikel kommentarlos👉 Es sieht so aus, als wäre Redakteur Philipp-Marc Schmid etwas zu voreilig gewesen - direkte Kriegstreiberei kommt vielleicht erst im Februar aufs Titelblatt. 🤷🏻👉 Jedenfalls wurde der komplette Artikel… pic.twitter.com/V4nmZIX3Sx — Kripp-M (@kripp_m) January 26, 2024 Ein X-Nutzer meinte, der Redakteur sei womöglich etwas zu voreilig gewesen – und direkte Kriegstreiberei komme vielleicht erst im Februar aufs Titelblatt. Mehr zum Thema - Sergei Karaganow: Russland ist mit dem Westen endgültig fertig

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.