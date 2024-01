Hagen: Ein Toter, zwei Verletzte nach Schüssen auf Wertstoffhof

In der Großstadt in Nordrhein-Westfalen wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände einer Wertstoff-Anlage eine Person getötet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Medien-Informationen gibt es zudem zwei Schwerverletzte.

© IMAGO/Maximilian Koch

In Hagen wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände der Dörnen Wertstoffe GbmH eine Person erschossen. Dabei soll es sich um einen 54-jährigen Mann handeln. Die Polizei hat das Gelände abgeriegelt. Laut Bild soll es zudem zwei Schwerverletzte im Alter von 28 und 43 Jahren geben. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet, Krankenwagen sind vor Ort und das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Frankfurter Rundschau: Clan-Kriminalität wird als "umstrittener Begriff politisch missbraucht" Nach kurzer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter, der 77 Jahre alt sein soll, von Beamten festgenommen werden. Der mutmaßliche Täter war zuvor kurzzeitig auf der Flucht. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Die kreisfreie Stadt Hagen hat laut dem Portal Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit 43,3 Prozent den höchsten Migrantenanteil in ganz Nordrhein-Westfalen. Mehr zum Thema – Ruhrgebiet: "Friedensrichter" vermittelte laut ARD im Clan-Streit – Polizei ist irritiert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.