Taurus-Raketen für Ukraine: Bundestag lehnt Antrag der Unionsfraktion ab

Der Bundestag hat am Mittwochabend den Antrag von CDU und CSU abgelehnt, die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aufzunehmen. Abgeordnete der FDP und der Grünen, die diese weitere Eskalation der deutschen Kriegsbeteiligung befürworten, begründeten die Ablehnung mit taktischen Überlegungen.

Quelle: Gettyimages.ru © Omer Messinger/Getty Images

Der Deutsche Bundestag hat am Mittwochabend einen Antrag der Unionsfraktion, der die Bundesregierung ausdrücklich zur Taurus-Lieferung an die Ukraine auffordert, mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Gegen den Antrag stimmten die Abgeordneten aller anderen Parteien außer der CDU und der CSU. Sogar Abgeordnete der Grünen und FDP, die in der Ampelkoalition selbst auf die Aufnahme dieser Lieferung dringen, stimmten gegen den Unionsantrag und begründeten dies damit, dass der Antrag mit einer Plenardebatte über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten verknüpft wurde. Der FDP-Abgeordnete Nils Gründer erklärte: "Natürlich ist die FDP-Fraktion für die Lieferung von Taurus …, aber ich finde es schon schwach, dass wir diese Debatte auf dem Rücken der Anliegen unserer Soldatinnen und Soldaten heute austragen." Der Taurus ist der modernste Flugkörper der Bundeswehr. Es können damit Ziele aus großer Höhe und Entfernung zerstört werden, auch Bunkeranlagen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Anfang Oktober entschieden, diese Waffe vorerst nicht an die Ukraine zu liefern. Dahinter steckte die Befürchtung, dass wegen der Reichweite von 500 Kilometern auch russisches Territorium getroffen werden könnte. Bei Grünen und FDP gibt es erheblichen Widerstand gegen die Haltung des Kanzlers. Mehr zum Thema - Druck auf Kanzler zur Lieferung von Taurus – Wirecard-Skandal wird Scholz zum Verhängnis

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.