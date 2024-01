Berlin: Gewaltsame Ausschreitungen bei Luxemburg-Liebknecht-Demo

Bei der Gedenkdemonstration zum 105. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten. Es soll auf beiden Seiten mehrere Verletzte gegeben haben. Es waren auch Palästina-Flaggen zu sehen und immer wieder wurden aus dem Demonstrationszug auch pro-palästinensische Parolen gerufen.

Bei der Gedenkdemonstration zum 105. Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in der Frankfurter Allee in Berlin soll es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen sein. Ein Beamter wurde von Demonstranten angegriffen und verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. 15 Demonstrationsteilnehmer seien festgenommen worden. Laut Darstellung der Zeitung Junge Welt soll die Polizei zuvor die Gedenkdemo für Liebknecht und Luxemburg angegriffen haben: "Es gibt mehrere Verletzte und mindestens einen Schwerverletzten." Die Polizei hat die Gedenkdemo für Liebknecht und Luxemburg angegriffen. Es gibt mehrere Verletzte und mindestens einen Schwerverletzten. #b1401#lldemopic.twitter.com/vDFUaHD8YP — junge Welt (@jungewelt) January 14, 2024 Auf der Nachrichtenplattform X und bei Instagram kursierten am Sonntag darüber hinaus zahlreiche Videos, unter anderem von dem Linken-Abgeordneten Ferat Koçak, die Ausschreitungen im Verlauf der Demonstration zeigten. Es waren auch Palästina-Flaggen zu sehen und immer wieder wurden aus dem Demonstrationszug auch pro-palästinensische Parolen gerufen. Zu sehen sind darin unter anderem Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten. Mehrere Demonstrationsteilnehmer sollen laut Koçak verletzt worden sein. Brutale Polizeigewalt auf der Luxemburg Liebknecht Gedenkdemo. Viele verletzte und blutende Teilnehmer*innen. Ein 65 Jähriger bewustlos und im kritischen Zustand laut Sanitäter*innen. Presseleute wurden von der Polizei bedrängt. Ich in der Ausübung der parlamentarischen… pic.twitter.com/URh1mRoQg4 — Ferat Koçak (@der_neukoellner) January 14, 2024 Einer Sprecherin der Berliner Polizei zufolge wurden mehrere Polizisten verletzt. Vertreter des Berufsverbandes "Unabhängige in der Polizei" berichteten auf X von 20 verletzten Kollegen, zwei davon schwer. Auf einen Beamten sei eingetreten worden, als er am Boden gelegen habe. Auf einen weiteren Polizisten sei mit einer Fahnenstange eingeschlagen worden, nachdem ihm der Helm vom Kopf gerissen worden sei. Die Organisatoren der Demonstration sprachen gegenüber der Tageszeitung Junge Welt von mehr als 10.000 Teilnehmern und mindestens einer schwer verletzten Person. Mehr zum Thema - Linksextremistische Attacke auf ZDF-Team: Vier Bewährungsstrafen – Es war nur "eine Verwechslung"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.