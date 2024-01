Trotz Sanktionspolitik: Deutschland weiterhin Spitzenreiter beim Bierverkauf in Russland

Die Bundesrepublik steigerte die Ausfuhren des alkoholischen Getränks nach Russland bis 2023 um 32 Prozent und behält damit seine Position als größter Exporteur von Bier nach Russland in den vergangenen zwei Jahren bei.

Deutschland hat seine Position als größter Exporteur von Bier nach Russland in den letzten zwei Jahren beibehalten. Dies berichtete RIA Nowosti Anfang dieser Woche unter Berufung auf internationale Handelsstatistiken für die Jahre 2022 bis 2023. Russland findet neue Whisky-Lieferanten Die Bierexportdaten für die ersten zehn Monate eines jeden Jahres zeigen, dass auf Deutschland etwa ein Drittel des russischen Marktes entfällt. Im Jahr 2023 stieg der deutsche Bierabsatz trotz der westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 96 Millionen US-Dollar. Es folgten Litauen und Lettland, auf die jeweils mehr als 15 Prozent der russischen Einfuhren des Getränks entfielen. Im Jahr 2023 verdoppelte sich der Bierexport nach Russland auf 36,5 Millionen US-Dollar, während er sich in Lettland auf 34,4 Millionen US-Dollar vervierfachte. Aufgrund des erheblichen Anstiegs der Ausfuhren der baltischen Staaten wurden Belgien und die Tschechische Republik von den ersten drei Plätzen in der Rangliste der wichtigsten Bierlieferanten nach Russland verdrängt. Die Ausfuhren beider Länder nahmen aber dennoch im Vergleich zum Vorjahr um bescheidene elf Prozent zu. Die belgischen Bierausfuhren nach Russland beliefen sich auf 26,6 Millionen US-Dollar, die tschechischen auf 26,4 Millionen US-Dollar. Polen, der sechstgrößte Exporteur des Getränks nach Russland, verdoppelte seine Lieferungen im vergangenen Jahr auf 5,3 Millionen US-Dollar. Auch Finnland verdoppelte seine Ausfuhren auf fast zwei Millionen US-Dollar. In der vorigen Woche meldete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zudem, dass Lettland in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 zum größten Sektlieferanten Russlands aufgestiegen sei. Das baltische Land exportierte Schaumwein im Wert von 105,4 Millionen Dollar nach Russland – 25 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Italien, der weltweit größte Weinproduzent der letzten neun Jahre, lag mit 55,4 Millionen Dollar (plus 27,6 Prozent) an zweiter Stelle. Ein weiterer baltischer Staat, Litauen, rundete die ersten drei Plätze mit 42,7 Millionen US-Dollar ab und verdoppelte damit fast den Betrag des Vorjahres (23 Millionen US-Dollar). Mehr zum Thema - Tschechisches Bier strömt trotz Sanktionen weiterhin nach Russland

