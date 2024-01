Deutscher Jagdverband ruft zur Teilnahme an Bauernprotesten auf

Der Präsident des Deutschen Jagdverbands, Helmut Dammann-Tamke, rief am Freitag die 250.000 Mitglieder der organisierten Jägerschaft dazu auf, sich den Protesten der Land- und Forstwirte gegen eine "verfehlte Agrarpolitik" anzuschließen.

Quelle: www.globallookpress.com © Frank Molter / dpa

In einer Videoansprache teilte der Präsident des deutschen Jagdverbands (DJV), Helmut Dammann-Tamke, am Freitag mit: "Auch wir, die Jägerinnen und Jäger in Deutschland, sind der Auffassung, dass diese Bundesregierung wenig Rücksicht auf die wirtschaftlichen Interessen und auf die Lebenswelten der Menschen im ländlichen Raum nimmt." Erzgebirgskreis: Landrat verbietet 24 Demonstrationen am 8. Januar Als Beispiel nannte er das geplante Bundeswaldgesetz. Wenn dieses wie vorgesehen umgesetzt würde, bedeute dies ein Aufkündigen des bisherigen Generationenvertrags. Damit sei die nachhaltige Waldnutzung gefährdet. Ebenso wie die Bauern seien die Jäger inzwischen zu der Auffassung gekommen, dass "es reicht". Aus diesem Grund solidarisierten sie sich ab sofort mit den Protesten der Landwirte: "Wir erklären uns solidarisch mit den Forderungen und Zielen, die von den Land- und Forstwirten in Deutschland in die Gesellschaft getragen werden." Schließlich forderte der Jägerpräsident die deutsche Jägerschaft auf, die Bauern zu unterstützen: "Wir fordern unsere Mitglieder auf: Informieren Sie sich vor Ort und unterstützen Sie unsere Landwirte bei den regional organisierten Protestaktionen." Er wies darauf hin, dass man beim Protest keine justiziablen Grenzen überschreiten solle, um sich und der Sache keinen Bärendienst zu erweisen. Zeitnah solidarisierten sich auch Landesjagdverbände, wie zum Beispiel der Thüringer Landesverband, mit den Landwirten. Sie riefen ihrerseits ihre Mitglieder zur Teilnahme an den bundesweiten Bauernprotesten in der kommenden Woche vom 8. bis 12. Januar auf. Laut einer Pressemitteilung des Deutschen Jagdverbands vom Freitag habe die deutsche Jägerschaft dem Deutschen Bauernverband bereits signalisiert, dass die Jäger auch die für den 15. Januar 2024 geplante zweite Großdemonstration der Landwirte in Berlin unterstützen werden. Am Ende seiner Rede wünschte der Präsident der Jägerschaft: "Waidmannsheil!" Mehr zum Thema - WHO: Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion müssen für Klimarettung gedrosselt werden

