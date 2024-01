Vier Tote bei Brand in Krankenhaus in Uelzen

Ein Feuer in einer Klinik im niedersächsischen Uelzen hat am Donnerstag mindestens vier Menschen das Leben gekostet. Eine zweistellige Zahl von Menschen wurde verletzt. Die Hintergründe des Brandes sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Quelle: www.globallookpress.com © Philipp Schulze/dpa

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Eine zweistellige Anzahl von Menschen soll verletzt worden sein, einige der Betroffenen schwer. Der Brand war nach Polizeiangaben am späten Donnerstagabend im dritten Stock der Klinik ausgebrochen und griff dann auf mehrere Patientenzimmer über. Zahlreiche Personen mussten aus dem Krankenhaus evakuiert werden, einige von ihnen über Leitern. Etwa 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Patienten wurden dann auf andere Stationen der Klinik verteilt oder in andere Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Mehr zum Thema - Brand auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Alex – Polizei ermittelt

