Leserbriefe: Mehr Lob und Kritik an RT DE

Leserbrief von Robi Etzerla, 2. Januar 2024

Danke für Eure Berichterstattungen. Insbesondere die Frontberichte. Haltet durch.

Leserbrief von Arno Pokoj, 2. Januar 2024

Wie bereits erwähnt, habe ich als Rentner mehr Zeit, mich mit Politik im In- und Ausland zu befassen. Dabei verwende ich zu 80 Prozent RT DE. Weiter so!!!

Leserbrief von Werner, 2. Januar 2024

Bin seit 4 Jahren in keinen öffentlichen MSM mehr. Nur bei Euch. Danke, dass ihr noch weiterhin in deutscher Sprache alles berichtet.

Leserbrief von Ralf Harwart, 2. Januar 2024

Hallo Netzwerk RT, bin ein treuer Leser Eurer Berichte. Als ich damit anfing, wusste ich noch nicht so recht, wer das Richtige schreibt. Mir fiel aber auf, dass Ihr immer sehr detailliert und ausführlich berichtet habt, was man von anderen nicht sagen konnte. Ich habe auch viele Dinge erfahren, die ich noch nie so in den Medien gehört hatte. Eines weiß ich, Ihr macht keine Propaganda, Ihr betreibt wahre Aufklärung. Ich hoffe, dass das auch dazu beiträgt, dass Russen und Deutsche sich irgendwann wieder in die Augen sehen können. Es ist einfach nur zum Kotzen. Macht weiter, wir brauchen Euch und auch die vielen anderen Mutigen, ... die, die Eier haben, die Wahrheit zu sagen. Druschba

Leserbrief von Matthias Feichtinger, 2. Januar 2024

Leserbriefe fürchten … ja, das hat was. Was sich notgedrungen gesetzt hat, fühlt sich gerufen, gerade weil niemand gerufen hat, auf den Grund des Sumpfes, aber die griechischen Philosophen begaben sich auch auf den Marktplatz. Mitten unter die Auch-Philosophen. Und Dissertationen werden gelesen. Es werden wohl Philosophen unter den Lesern sein. Und es ist besser, es geht eine Tastatur drauf, und eine Reaktion ist doch auch was.

Leserbrief von Siegmund Fischer, 2. Januar 2024

Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin in einem Dorf im Nordosten Deutschlands und bin in der DDR aufgewachsen. Ich habe mehrere Berufsabschlüsse. So bin ich Rinderzüchter, Forstarbeiter, Meister für Holztechnik und Forstingenieur. In allen Berufen war ich umfangreich tätig. So war ich z.B. Melker, Arbeiter im Sägewerk und in der Kleinmöbelproduktion, war Forstarbeiter, habe Naturschutzprojekte geleitet und zum Schluss als Forstingenieur eine Gartenbauabteilung des öffentlichen Dienstes geführt. Inzwischen bin ich 68 Jahre alt und Rentner. Ich habe 3 Kinder, 2 Stiefkinder und 10 Enkel, einen Dackel und ein paar Hühner. Als ehemaliger, sehr aktiver Sportler interessiere ich mich immer noch sehr für den Sport. Leider kann ich ihn aber wegen einiger körperlicher Einschränkungen nicht mehr ausüben. Im Sommer fahre ich zur Erholung vom Bau an unserem alten Häuschen oft nach Skandinavien. Dort fröne ich ausgiebig meiner Leidenschaft, der Angelei. Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch, aber wegen fehlender Angebote nicht aktiv in einer Organisation eingebunden.

Ich wünsche allen Menschen in Russland sowie deren Freunden in der ganzen Welt ein glückliches und gesundes neues Jahr! Mögen sich ihre Wünsche für 2024 im Sinne einer besseren, friedlicheren Welt erfüllen und unsere Länder bald wieder zusammenrücken! Insbesondere wünsche ich aber den russischen Streitkräften und ihren Verbündeten einen schnellen Erfolg bei ihrem Kampf gegen die faschistischen Banden in der Ukraine sowie deren weltweite Unterstützer! Seid vorsichtig und bleibt gesund und am Leben!



P.S. Mein ganz besonderer Dank gilt aber vor allem den beiden Menschenfreunden, Wladimir Wladimirowitsch Putin und Sergej Wiktorowitsch Lawrow, die mit Besonnenheit und staatsmännischem Weitblick die Welt vor einem riesigen Desaster bewahrt haben. Ich wünsche beiden – auch über 2024 hinaus – ein langes, glückliches und erfolgreiches Leben!

Leserbrief von FreeWorldRT, 2. Januar 2024

Liebes RT-Team, vielen Dank für die Möglichkeit, einen Leserbrief zu versenden. Ich habe lange Zeit gerne die Kommentar-Funktion bei RT Deutsch genutzt, bis RT sich der EU gebeugt hat und die Funktion erst abgeschafft und später in recht ungünstiger Form versucht hat, wieder aufzunehmen. Dabei möchte ich Folgendes bemängeln: Warum beugen Sie sich einer EU-Behörde, die Ihnen die Sendung untersagen will, obwohl Sie nicht deren Jurisdiktion unterstehen? Das geht nur zulasten Ihrer Leser. Die spätere Wiedereinführung leitet einen darauf, sich per Google-Account zu registrieren, obwohl weitläufig bekannt ist, dass dort die US-Geheimdienste per Backdoor mitlesen. Das ist mehr als bedenklich und hat bei mir dazu geführt, mich nicht mehr an Diskussionen zu beteiligen. Das hat mich zum blanken Leser degradiert, der keine Rückmeldung mehr geben kann. Die politische Situation in Deutschland ist Ihnen bekannt: Gegenstimmen werden unterdrückt, die Totalüberwachung schreitet gerade im digitalen Raum voran, Arbeitsplatzverlust sowie Konten-Sperrung drohen, wenn man öffentlich eine Nicht-Regierungs-Meinung vertritt. Aus diesem Grund ist der Schutz der Privatsphäre oberstes Gebot. Ansonsten ... eine wirkliche Spitzen-Leistung von RT und großes Lob in dieser schwierigen Zeit für Ihre Beiträge und verifizierbaren Berichte. Auch dass sie die Plattform 'X' (vormals Twitter) öfter einbinden, halte ich für eine sehr kluge Entscheidung. Gerade auch der Ansatz, Hass und Desinformation des westlichen Blocks mit klugem Witz und Ironie zu kontern, sagt mir sehr zu! Die Schicksale sollen nicht vergessen werden, aber Lachen verdrängt die Dunkelheit sehr viel effektiver. Sehr gerne verfolge ich auch Video-Reihen wie 'Russland danach', die in leichter Form einen Blick auf den russischen Alltag bieten. Alles Gute im Neuen Jahr und weiterhin viel Erfolg! FreeWorldRT

Leserbrief von Erwin Tripes, 2. Januar 2024

Ich bin ein liberal denkender Europäer, der sich seine Meinung überall zu sagen getraut. Gratulation zur Erweiterung der Meinungsfreiheit auch im EUnuchen-Paradies.

Leserbrief von Hans Schwinger, 2. Januar 2024

Ich hoffe, RT kann auch weiter im Westen empfangen werden. Hier wird man nicht mit den Lügen der bezahlten Medien konfrontiert. RT zeigt die andere Seite – und das ist gut.

Leserbrief von Martin Leo, 2. Januar 2024

Ich begrüße diese neue Leserbrieffunktion sehr und hoffe, dass sie nun auch funktioniert. Sie gibt Gelegenheit, sich bei der Redaktion zu bedanken und Ihnen alles Gute für das nächste Jahr zu wünschen. Bei Ihnen sind heute einige der besten publizistisch arbeitenden Menschen aus Deutschland versammelt. So ähnlich kennen wir auch das aus der Geschichte, als die klügsten deutschen Köpfe entweder eingesperrt waren oder ihre Stimmen von Radio Moskau oder anderen auswärtigen Medien aus an ihr Land richteten. Heute riskieren deutsche Dissidenten noch nicht ihr Leben, und trotzdem siegen Dummheit, stolz zur Schau gestellte Unwissenheit oder Feigheit. Weil wir heute noch ohne Lebensgefahr alles sehen und erfahren können, wenn wir es nur wollen, aber schon die Kenntnisnahme oft verweigert wird, halte ich das Versagen heute auch für noch schlimmer.

RT Deutsch ermöglicht es uns, alternative Stimmen zu hören. Unsere Meinung müssen wir uns alle ohnehin selbst bilden können. Wenn ich die Beiträge von Rainer Rupp, Susan Bonath oder Dagmar Henn hier besonders hervorhebe, dann will ich die anderen Autoren gar nicht weniger geschätzt wissen. Und was Russland selbst betrifft, so denke ich oft, dass die "globale Situation" diesem Land heute erneut eine besondere Verantwortung überträgt, ganz ähnlich wie zwischen 1933 und 1945. Sehr viele Menschen wollen nur noch nicht verstehen, dass die von der NATO angestrebte "strategische Niederlage" Russlands auch ihre eigene wäre – wie damals.

Damals war der Hauptgegner der Menschheit der Faschismus. Heute, so sehe ich das, ist es der neoliberale Finanzkapitalismus mit den USA an der Spitze, der vor autoritären Herrschaftsmethoden nicht zurückschreckt. Dies bestimmt heute mein Verhältnis zu Russland primär und nicht die Tatsache, dass es sich inzwischen um ein kapitalistisches Land handelt. Die russischen Bürger wissen selbst mit dieser Tatsache umzugehen und können sich ihre Perspektiven offen halten.

Aber ich möchte hier auch einige kritische Hinweise geben. Ihre "Umfragen" sind albern und gefallen mir gar nicht. Sie können repräsentativ sowieso nur für Ihr eigenes Publikum sein, aber die alternativen Antworten sollten ernsthaft formuliert werden. Die andere Kritik bezieht sich darauf, dass man zu wenig über innerrussische Diskussionen erfährt. Ich lese auch in automatischer Übersetzung russische Quellen. Es gibt zum Beispiel Kritik an der russischen Zentralbank durch Leute wie den Minister der Eurasischen Wirtschaftsunion, Sergej Glasjew. Gerade gab es ein zweiteiliges Interview mit der Leiterin der Bank. Wie stark ist die Kritik an ihr und worin besteht sie? Über solche Positionen, die in Russland kontrovers diskutiert werden, erfährt man zu wenig. Wer steht hier wem mit welchen Positionen gegenüber und weshalb? Welche Standpunkte vertreten die Parteien?

Leserbrief von Aleksej Turbin, 2. Januar 2024

Danke, RT! Ich reagiere regelrecht allergisch auf Lügen und bin resistent gegen Propaganda! Auch wenn die Wahrheit nicht sehr erbaulich ist ... in den letzten Jahren: Im Gegensatz zu unseren öffentlich-rechtlichen und regierungs- und überhaupt mainstreamkonformen Lügen, hat die Wahrheit eine Daseinsberechtigung! Dass die Wahrheit mittlerweile importiert werden muss, finde ich schon sehr traurig – aber Deutschland hat auch eine lange Tradition, was Zensur angeht, und so wie die deutsche Regierung mittlerweile agiert, da fühle ich mich glatt um 90 Jahre jünger! Danke, RT! Dass Ihr uns trotz aller Prügel, die Euch zwischen die Beine geschmissen werden, uns weiterhin mit der – wenn auch unangenehmen – Wahrheit versorgt! Wenn die 150. MotSchützen-Division wieder mal eine Party im Reichstag schmeißt, bin ich mit einigen Kästen Bier dabei! Würde den 2. Mai 2025 vorschlagen ... Nein, ganz im Ernst: Danke und weiter so!

Leserbrief von Ina, 2. Januar 2024

Ich bin in der DDR aufgewachsen und dank meiner zur Hälfte russischen Familie mit der russischen Literatur und Musik vertraut. Das ist ein großer Schatz und gibt mir im Leben Halt! Message: Sehr geehrtes Team von RT, es ist für mich ein in jeder Hinsicht sehr großes Glück, dass es Sie gibt! Ja, eine Art Nabelschnur zu dem Land, aus dem meine Großeltern kommen, dazu aus der Stadt Sankt Petersburg. So brauche ich die russische Sicht, besonders in politischer und kultureller Hinsicht! Solche Beiträge und Analysen wie die Ihrer hervorragenden Journalisten gibt es hier nicht mehr. (Ich darf nur an Klaus Bednarz erinnern.) Je älter ich werde, desto mehr bin ich mit meinem Herzen in Russland! Ihnen allen, Ihrem Land und seiner klugen Führung wünsche ich, dass Sie erreichen, wonach sich die Menschen sehnen. Von ganzem Herzen alles Gute.

Leserbrief von Eckart Kreitlow, 2. Januar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren, möchte Ihnen allen vom RT-Team die besten Wünsche zum neuen Jahr übermitteln. Ihre Beiträge sind stets sehr informativ, lesenswert und auch zugleich sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich das so sehe und meine Verallgemeinerung zu Ihren Beiträgen nicht übertrieben ist. Alles Gute und herzliche Grüße!