Leserbrief: "Deutsche Nachrichten taugen nichts"

Leserbrief von Roland Otto, 02.01.2024

Liebe RT-Redaktion, ein herzliches Danke dafür, dass Sie hiermit die Möglichkeit eröffnen, seine Meinung zu sagen. RT DE ist meine erste Adresse – täglich – für Nachrichten, Kommentare und Analysen. Ich lese keine Printmedien und sehe keine Nachrichten, Talkshows und politische Nachrichten in Deutschlands Medienlandschaft mehr seit vielen Jahren, auch und besonders den ÖR, die eigentlich zu einer korrekten journalistischen Arbeit gesetzlich verpflichtet sind. Sie alle taugen nichts. Aussage und Kontext werden durch offene Lügen, Verdrehungen und Weglassungen verfälscht.

Ich habe meine Quellen im Web, in den USA, in internationalen Medien, Al Jazeera. Aber die zuverlässigsten Nachrichten bekomme ich von TASS, RT oder snaNews (Ex-Sputnik). Zuverlässig deshalb, weil ihre Aussagen in Bezug auf die internationalen Medien einfach korrekt und sehr gut recherchiert sind. Die Neujahrsansprachen unseres Bundeskanzlers und unseres Bundespräsidenten habe ich nicht gesehen. Die Zeit dafür war mir zu schade. Dafür habe ich die Ansprache von Präsident Putin gesehen. Mir hat ganz besonders gefallen, dass sich Putin in Europa für die guten Beziehungen zu Serbien und Ungarn sowie Gerhard Schröder bedankt, aber keinen der unfreundlichen EU-Staaten gewürdigt hat. So bekommen politische Aussagen wieder eine grundehrliche, politische Gewichtung und Konstanz.

Es macht auch deutlich: Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland/RF können sich nur dann wieder auf einer vollständig neuen und realitätsnahen Basis entwickeln, wenn das gesamte politische Führungspersonal in Deutschland gegen ein fachlich hochkompetentes, historisch gebildetes und realitätsorientiertes, politisch und praktisch erfahrenes Team ausgetauscht wird, mit dem die russische Führung überhaupt wieder politisch konstruktiv arbeiten kann. Nur ich sehe da niemanden bei uns.

Wenn ich sehe, wie sich die russische Gesellschaft um ihre Kinder und deren Ausbildung kümmert und mit modernsten Methoden deren Lernmotivationen fördert – nicht nur in Moskau oder Sankt Petersburg, sondern auch in den kleinsten Städten der RF –, während Deutschland sein Bildungssystem fast vollständig "degenerieren" lässt, dann frage ich mich: Mit wem wollen diese jungen Russen irgendwann bei uns sprechen? Wir haben bereits heute kein politisches Personal mehr, wie diese Bundesregierung und ein Großteil der Bevölkerung zeigen.

Wenn ich lese, was eine unserer obersten Kriegstreiberinnen, Frau Strack-Zimmermann, so von sich gibt, dann frage ich mich, wie diese Politikerin in ihrer Funktion im Amt sich überhaupt informiert. Bei der Bild? Wenn ich lese, wie Frau von der Leyen – als politische Funktionärin, die nicht einmal demokratisch gewählt ist – sich Entscheidungen gewählter Regierungen der EU-Staaten einfach gewaltsam und illegal aneignet, wie diese Frau in ihrer Funktion milliardenschwere Steuerbeträge per Smartphone-Chat an allen geltenden Richtlinien der EU vorbei als Aufträge an Pfizer verscherbelt und nebenbei eine Monopolisierung der Pharma-Wirtschaft für die EU installiert hat, dann frage ich mich: Wo bleiben Rechtsstaat und Judikative? Wofür haben wir die eigentlich? Sind dies nur Platzhalter für staatlichen Gehaltsempfang?

Ich sehe für dieses Land keine Chance mehr für eine politische Regeneration. Wir brauchen heute keine Vertrauensfrage an das Parlament. Wir brauchen eine Vertrauensfrage an den Souverän, der durch eine Volksabstimmung begleitet wird, bei der die Menschen im Land die gesamte Regierung samt Parlament "ins Nirwana" schicken können, damit der Kreis zwischen der Beauftragung durch eine Wahl und der Absetzung durch den Souverän geschlossen ist und damit das perfide, verfilzte Netz zerstört wird, in dem Parlamentarier immer alles "unter sich aushandeln" – am Souverän vorbei. Es war sehr klug und weise, dass Viktor Orbán China eingeladen hat. Das wird das Zentrum der zukünftigen Automobil-Innovation in der EU von Deutschland nach Ungarn verlagern. Es ist absolut begrüßenswert, dass sich Ungarn und Serbien vehement den absolut irrsinnigsten EU-Sanktionen gegen Russland verweigert haben. Vielleicht eröffnet dies Optionen, zukünftig Naturgas aus Russland über einen Ausbau von TurkStream über Ungarn und Serbien zu beziehen. Keine Hoffnung, nur die Illusion einiger kleiner Lichtblicke ...