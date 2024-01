Leserbriefe: Lob und Kritik an RT DE

Möchte Sie uns schreiben? Und hier geht es direkt zum Eingabeformular für einen Leserbrief.

Leserbrief von Michael Schulz, 2. Januar 2024

Ich bin ehemaliger Unternehmer der Software-Branche, der heute eine Landwirtschaft in Südamerika betreibt und sich intensiv mit Geld- und Gesellschafts-Theorie auseinandersetzt. Ich möchte das Formular das erste Mal nur nutzen, um mich bei RT DE, also dem gesamten Team und allen Autoren zu bedanken. Eure Nachrichtenseite ist die einzige, die ich noch aktiv und mehrmals täglich nutze, um mich zu informieren. Die Leid-Medien – oder Leit-Medien – sichte ich periodisch im Überblick und nur auf MSN, um zu wissen, welches die aktuellen Themen dort sind. Einen direkte View oder gar einen Klick bekommen die nicht mehr von mir. Macht bitte weiter so.

Inhaltlich und von der Themenauswahl seid ihr sehr gut aufgestellt. Zwei kleine Verbesserungsvorschläge hätte ich.

1) Erlaubt mir bitte, das automatische Abspielen der Videos auf der Homepage ausschalten zu können. Denn das kostet Bandbreite und auch Geld, selbst wenn ich gar nicht hinschaue.

2) Ich gehe die Hauptseite durch und öffne alle Themen, die mich interessieren in neuen Hintergrund-Tabs, die dann schon mal geladen werden. Wenn ich dann die Seiten auf dem Mobiltelefon durchblättere, ist auf dem kleinen Schirm NUR sinnfreie Information zu sehen: A) RT-Logo; B) Unsere besten Artikel; C) Podcast-Hinweis; D) Umfrage. Ich muss immer erst zum Ende der Umfrage scrollen, um zu sehen, auf welcher Seite ich eigentlich bin. Das ist nicht sehr praktisch. Und es ist so viel leerer Raum zwischen B – C und C – D, dass man bequem die Überschrift in einer kleinen Schrift noch einmal anzeigen könnte. Eigentlich noch deutlich sinnvoller fände ich – zumindest dann, wenn ich bereits abgestimmt habe – die Umfrage auf den Nicht-Homepage-Seiten gar nicht mehr anzuzeigen. Zur späteren Kontrolle, wie sich die Abstimmung über die Zeit weiterentwickelt hat, reicht die Homepage aus. Und dann würde man die normale Überschrift auf jeder Seite direkt zu sehen bekommen und müsste gar nicht mehr scrollen. Auf einem großen Schirm stört die Umfrage natürlich nicht, beim Mobiltelefon – mich zumindest – sehr wohl. Als "Belohnung" an die, die schon teilgenommen haben, lasst sie doch bitte einfach weg.

Leserbrief von Wolfgang Prescher, 2. Januar 2024

Hallo RT DE, ich habe eine Anregung für die Berichte/Beiträge von Juri Podoljaka zu Lage in der Ukraine: Es wäre sehr hilfreich, wenn in einer Ecke der Detail-Karte des jeweiligen Frontgeschehens eine kleine Übersichtskarte mit eingeblendet würde (zumindest kurz), auf der man die Lage des Gebiets innerhalb der Ukraine gleich erkennen kann. Wenn man mit der Lage der Orte oder auch Stadtteile, über die er berichtet, nicht vertraut ist (so wie ich), ist es immer mühsam, die jeweiligen Geschehnisse einer Region zuzuordnen und zu verstehen, wo das gerade abläuft. Vielleicht können Sie ihm meine Anregung zukommen lassen, ich habe leider keine Kontaktadresse gefunden. Außerdem danke für die sehr informative Darstellung der "anderen Seite" und das Füllen der vielen "Lücken" in der Berichterstattung unserer (deutschen) Mainstream-Lückenpresse.

Leserbrief von Michael, 2. Januar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Medium RT und die Schweizer Weltwoche sind die wenigen guten und verlässlichen Informationsquellen, die ich mit großer Freude lese. Ich bin – wie sehr viele weitere Deutsche – entsetzt über das Handeln der deutschen Regierung, genauso wie über das Handeln der EU, NATO und des sogenannten Wertewestens. Ich suche den Frieden, die Völkerverständigung und die Freiheit zum Vorteil eines jeden Menschen – egal, woher er kommt und unabhängig von seiner Abstammung. Mit Ihrer Hilfe kann ich mich wenigstens über die Ansichten der Russischen Föderation umfassend informieren und zudem über die fortgesetzten Betrügereien der deutschen und weiterer westlicher Politiker – allen voran von Merkel, vom unseligen Bundeskanzler, von der gegenwärtigen Außenministerin und diesen entsetzlichen Gestalten wie zum Beispiel Strack-Zimmermann usw. In diesem Zusammenhang möchte ich mich für deren Verhalten bei allen Menschen der Russischen Föderation und insbesondere bei ihren Soldaten entschuldigen, um klarzustellen, dass ich deren Verhalten zutiefst verachte und missbillige.

Leserbrief von Wulfing von Rohr, 2. Januar 2024

DANKE, Spassibo, MERCI, Mille Grazie, Chukran ... ohne RT DE wären wir völlig im "Tal der Ahnungslosen". Bitte weiter so. Und FREUNDSCHAFT zwischen Russland und D + A

Leserbrief von Nico Rau, 2. Januar 2024

Es ist wirklich toll, dass es einen alternativen Sender wie RT DE gibt, wo man auch mal die Nachrichten & Neuigkeiten von einer ganz anderen Perspektive sehen und hören kann. Viele Menschen machen sich leider keine Gedanken über das, was diese sehen und hören, und hinterfragen auch nichts. Das wird sich aber langsam ändern, vor allem die Länder in Lateinamerika haben definitiv keine Lust mehr, sich nach 500 Jahren Kolonialismus an eine "Regelbasierte Ordnung" oder weitere Ausbeutung ihrer Länder zu halten.

Leserbrief von Achim, 2. Januar 2024

Hallo RT ... Seit Jahren schon bin ich auf Eurer Seite, mag die Art der Berichterstattung, die hohe Objektivität Eurer Beiträge. So etwas gibt es in "unserer" Bananenrepublik nicht mehr, schon seit Jahrzehnten. Auf den russischen Präsidenten Putin kann man nur stolz sein, auch – oder gerade – als Deutscher. Ohne seine Besonnenheit sähe es schon längst anders aus – hier in Europa ... und dennoch zieht er sein "Ding" durch, konsequent und kompromisslos. Meine Hochachtung! Er nennt die Dinge und die Verursacher beim Namen, das spüren und verstehen hier in DE immer mehr Menschen und wünschten sich, er wäre auch ihr Präsident! Dann sähe es hier gut aus. Russen und Deutsche haben eine lange gemeinsame Tradition, das ist DER Albtraum des Hegemonen seit jeher ... ich hoffe inständig, die Gemeinsamkeiten werden die Oberhand gewinnen in absehbarer Zeit! Gut, dass der Präsident Putin zwischen "den Deutschen" und "der deutschen 'Regierung'" unterscheiden kann! ... Vielen Dank, RT, vielen Dank, Herr Präsident!

Leserbrief von Silvi Höhn, 2. Januar 2024

Ich bin unendlich dankbar für diese Plattform! Ich schäme mich für diese Machtelite, die sich Regierung nennt und dem Land und der gesamten Welt unendlichen Schaden zufügt. Was wir tun konnten, haben wir getan. Aber ich lass mich nicht mehr knüppeln oder von der Straße mit Wasser wegsprengen! Ich kann nur noch beten und hoffen für unsere Kinder und Enkelkinder. Gott hilf!

Leserbrief von Klaus Daroci, 2. Januar 2024

Ich bin 61 Jahre alt, ich bin in der DDR groß geworden, was ich auch heute noch als meine Heimat sehe. Wenn ich heute sehe, wie Deutschland an die Wand gefahren wird und Politiker das Rad drehen, die überhaupt nicht für Deutschland regieren, macht mich das fassungslos. Ich frage mich, wie die damit durchkommen – und wie lange braucht der Deutsche, endlich aufzuwachen Wieder 30 Jahre? Dann sehe ich keine Zukunft. Zum Abschluss muss ich sagen: ich habe in der DDR gut gelebt, nicht alles gehabt, aber war zufrieden.

Leserbrief von Michael Fey, 2. Januar 2024

Vielen Dank für ihre Informationen, so dass man sich ein realistisches Bild über die politische Lage in Deutschland und der Welt machen kann. Halten Sie bitte durch und setzen Sie alle Kräfte frei, um diesen unsinnigen Krieg in Europa beenden zu können.