Leserbriefe zum Thema "Leserbriefe"

Quelle: Legion-media.ru © Shauhuber/McPhoto/Capital Pictures

Möchte Sie uns schreiben? Und hier geht es direkt zum Eingabeformular für einen Leserbrief. Leserbrief von Dieter Fretz, 2. Januar 2024 Ich freue mich über diesen Schritt von RT. Danke an die Redaktion von RT. Jetzt wird es spannend, endlich die Wahrheit verkünden. In diesem Deutschland (Irrenhaus) muss endlich etwas passieren. Die Lügen über Putin und die Russische Bevölkerung müssen endlich aufhören. Ich kenne so viele russische Menschen in meinem Umfeld, dass ich mich richtig schäme, wenn ich einige beim Einkaufen treffe. Danke an die Redaktion, die dies ermöglicht hat. Leserbrief von Lucy, 2. Januar 2024 Meinen besten Dank für ihren Journalismus mit Niveau – das findet man hier in D-Land kaum noch ... Thomas Röpers Anti-Spiegel ist ein Highlight in Analyse und Klarheit der Berichterstattung. 2024 – nur das Beste für alle RTs und ganz Russland, insbesondere für Putin! Er ist ein selten weitsichtiger, besonnener, geduldiger und wohlwollender Staatsmann mit Herz – dem keiner das Wasser reichen kann! Leserbrief von Inge Sternkopf, 2. Januar 2024 Ich bilde mir gern selbst eine Meinung, deshalb bin ich schon lange Leser von RT.

